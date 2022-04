Handball Nach Europacup-Aus: Der HSC Suhr Aarau blickt stolz zurück – und bangt um seinen Topskorer Der HSC Suhr Aarau unterliegt den Norwegern aus Drammen auch im Rückspiel und scheitert im Viertelfinal des EHF European Cup. Nach dem Spiel sorgt sich der Verein um seinen besten Torschützen Manuel Zehnder, der womöglich länger ausfällt. Doch es gibt auch gute Nachrichten zu vermelden.

Schmerzhaftes Ausscheiden: Der HSC Suhr Aarau ist raus aus dem Europacup – und hofft, dass sich Manuel Zehnder nicht schwer verletzt hat. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Als die Sirene ein letztes Mal durch den Lärm der Halle schneidet, platzen Träume und Ballons. Hören lässt sich nur Letzteres, weil sich die jungen Zuschauer einen Spass daraus machen und mit beiden Füssen auf die mit Luft gefüllten, fragilen Latexkugeln stampfen. Die geplatzten Träume, die hört man nicht, die sieht man. In den Gesichtern der Heimspieler, vor Enttäuschung erstarrt und zu Boden gerichtet. Die wundersame Europacup-Reise, sie ist in diesem Moment zu Ende.

Stimmigerweise findet die internationale Tour dort ihren Abschluss, wo sie begonnen hat: in der Schachenhalle, zu Hause gewissermassen. Am 17. Oktober 2021, rund ein halbes Jahr zuvor, bestritt diese Mannschaft gemeinsam ihre erste Partie im Europapokal. 800 Zuschauer wollten sich das 25:23 gegen die Österreicher aus Krems damals ansehen. Am Sonntag sind es mit 1160 Zuschauern über 300 mehr. Auch das hat etwas zu

bedeuten. Der HSC Suhr Aarau hat mit seinem Vorstoss bis in den Viertelfinal etwas bewegt. Interesse geweckt, Freude bereitet. Nachdem das 32:33 gegen den Drammen Håndballklubb feststeht, spenden die Fans tapferen Applaus.

Ein trauriger Trainer, der stolz auf das Erreichte ist

Der HSC ist ein unglücklicher, aber kein unverdienter Verlierer dieser Viertelfinal-Paarung. Über beide Spiele gesehen stellte der Gegner aus Norwegen in drei von vier Halbzeiten die reifere, ausgebufftere Mannschaft. Im Hinspiel, mit einer höheren Pausenführung im Rücken und etwas mehr Spielglück, hätten die Aargauer es vielleicht reissen können. So sieht das Aleksandar Stevic.

HSC-Trainer Aleksandar Stevic. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nun aber steht der Trainer nach Spielschluss traurig an der Seitenlinie und sagt: «Wir sind einfach nur bitter enttäuscht über das Ausscheiden.» Im nächsten Augenblick aber nimmt sich Stevic die Zeit für die Revue. Und man ahnt, dass vor seinem inneren Auge Spielszenen auftauchen. Von den begeisternden Siegen in Tschechien, gegen Karvina. In Slowenien, gegen Ormoz. In Österreich, gegen Krems, wo es der HSC lediglich dank der Auswärtstorregel in die nächste Runde geschafft hatte. «Wir können unglaublich stolz sein auf das, was wir erreicht haben», fügt Stevic also an. «Wir müssen aus diesen Spielen lernen, dass Fehler auf diesem hohen Niveau nicht so leicht verziehen werden.»

In der Tat sind es gegen Drammen die Fehlwürfe und leichten Ballverluste, die dem Heimteam in der Summe zum Verhängnis werden. Immer wieder kommt der HSC zurück und schürt Hoffnungen auf ein grosses Comeback. In den Schlüsselmomenten aber reichen Nervenstärke und Chancenqualität für den Umschwung nicht aus.

Zehnder und Muggli verletzen sich – Ferraz und Marjanac sind zurück

João Ferraz erzielte drei Tore. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Überdies klagt der Verein über zwei womöglich schwerwiegende Ausfälle. Früh in der Partie übertritt sich Manuel Zehnder den Fuss und bleibt unter Schmerzen liegen. Zehnder spielt zwar noch bis zum Schluss mit, doch im Nachgang äussert sich der Verdacht eines Innenbandrisses. Ob der Topskorer für das Saisonfinale in Meisterschaft und Playoff ausfällt, wird sich in den kommenden Tagen weisen. Zudem muss Stevic kurzfristig wohl auch auf Sergio Muggli verzichten. Der Spielmacher hat sich den linken Mittelhandknochen gebrochen.

Dragan Marjanac feiert eine erste kleine Rückkehr. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Dafür sind zwei bekannte und vermisste Gesichter zurück – zumindest teilweise. Nach seiner im Januar erlittenen Thrombose steht Rückraumspieler João Ferraz gegen Drammen wieder auf der Platte.

Noch nicht mitspielen durfte Dragan Marjanac. Doch der Torhüter steht im Kader, erstmals seit dem 20. Mai 2021. Vor fast einem Jahr erlitt Marjanac einen Schlaganfall, seither akklimatisierte er sich in der Reha wieder an den Sportleralltag. Seine gestrige Rückkehr, die unter ärztlicher Beobachtung als sogenannter Arbeitsversuch erfolgt, ist ein erster Schritt. Und ein Hoffnungsschimmer für ihn und den HSC Suhr Aarau.

Der Spielverlauf Der Start in die Partie glückt dem HSC Suhr Aarau, der zwei Tore gegen Drammen HK aufholen muss. Der aktuelle Zweite der norwegischen Liga findet seinen Meister immer wieder in HSC-Schlussmann Leonard Grazioli, der keine Anlaufschwierigkeiten hat. Allerdings fehlt dem Heimteam im eigenen Angriffsspiel häufig die nötige Präzision. So finden Zuspiele nicht immer den richtigen Abnehmer oder der norwegische Schlussmann Kristensen kann Würfe parieren. Nach einer Viertelstunde ist der Spielstand ausgeglichen. Nach und nach finden aber auch die Gäste in der Offensive zu ihrem Spiel und verwerten zuverlässiger. Weil der HSC seinerseits keine Steigerung hinlegen kann, sieht er sich nach etwas mehr als 20 Minuten gar mit einem Rückstand konfrontiert. Zur Pause steht es 13:14 und der Gesamt-Rückstand ist auf drei Einheiten angewachsen. Drammen HK kommt besser aus der Kabine, schneller, agiler und mutiger. Der HSC verzettelt sich im Angriff mehrmals, verwirft einen Siebenmeter und scheint leicht eingeschüchtert. Nach einem Timeout von Trainer Aleksandar Stevic beim Stand von 15:18 fängt sich das Heimteam wieder ein wenig. Zusätzlicher Feldspieler anstelle eines Torhüters Als Folge des wenig berauschenden Angriffsspiels nimmt der HSC den Torhüter im Angriff häufig raus und ersetzt ihn durch einen zusätzlichen Feldspieler. Das Mittel ist probat, scheint aber an diesem Abend auch nicht das richtige zu sein. Nach 42 Minuten ist der Rückstand im Spiel auf vier, im Gesamt-Score auf sechs Tore angewachsen. Aber der HSC ist in dieser Saison am besten, wenn nichts mehr für ihn spricht. Auch in dieser Partie ist das so: Zwei Ballverluste der Norweger und drei eigene Tore später ist er auf 22:23 herangekommen und die Schachenhalle bebt. Das tut sie auch wenig später, denn Joao Ferraz gleicht zum 23:23 aus. Die heisse Schlussphase ist eingeläutet. Auf den Sitzen hält es schon lange keinen, der 1150 Zuschauer mehr. Nach dem 25:25 sind aber dreimal die Norweger an der Reihe, die nach einem Timeout noch einmal Aufwind bekommen. Die drei Tore Rückstand, die es nun wieder sind, vermag der HSC nicht mehr aufzuholen. Das Europacup-Abenteuer, das dem HSC so wunderbare Reisen, Spiele und Erlebnisse beschert hat, es endet um 17:31 Uhr mit dem Spielstand von 32:33 und dem Gesamtscore von 61:64. (cri)