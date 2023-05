Handball Jetzt ist es offiziell: Endingen und Baden sagen Ja zur Fusion – im Ostaargau entsteht ein grosser Handballklub Handball Endingen und der STV Baden haben im Casino die Fusion mit überwältigendem Mehr beschlossen. In der neuen Saison geht die neue Mannschaft unter dem Namen Baden-Endingen an den Start.

Freuen sich über das Erreichte: Christoph Blöchlinger (links), Präsident STV Baden und Roger Küng, VR-Präsident Handball Endingen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Endinger und die Badener trafen sich im Casino noch in getrennten Räumen für die Debatte und die Abstimmung. Doch das Resultat war in beiden «Kammern» dasselbe: Überdeutliche Zustimmung zur Fusion.

Bei den Mitgliedern des STV Baden gab es gerade eine Gegenstimme und drei Enthaltungen. Bei Endingen stimmten 98 Prozent der Aktienstimmen zu. In konkreten Zahlen heisst das: 613 ja, acht Nein, bei zwei Enthaltungen. «Das ist eine grosse Freude für uns. Und auch etwas Stolz», war die erste Reaktion von Endingens Verwaltungsratspräsident Roger Küng, dem designierten Geschäftsführer des neuen Vereins. «Und es war überraschend, dass die Abstimmungen so deutlich ausfielen», ergänzt Christoph Blöchlinger, der Präsident der Handballer vom STV Baden.

Stolz und Demut

«Das ist eine klares Verdikt und ist somit breit abgestützt», freuen sich Küng und Blöchlinger gemeinsam mit einem strahlenden Lachen. Sie werten dies auch als deutlichen Vertrauensbeweis für die Projektgruppe, welche die Fusion aufgleiste, begleitet und moderierte. «Aber wir gehen dies auch mit einer grossen Portion Demut an. Denn dies wäre nicht möglich, wenn nicht ganz viele Leute bei beiden Vereinen seit Jahrzehnten mit viel Herzblut gearbeitet hätten» betont Küng und Blöchlinger ergänzt: «Das ist ein ganz entscheidender Tag. Und die Weichen für den Spitzenhandball in der Region werden neu gestellt», ist der Präsident der Stadtturner überzeugt.

VR-Präsident Roger Küng, Städtli-Handball-Präsident Christoph Blöchlinger, Trainer Björn Navarin, STV-Captain Pascal Bühler und Endingen-Captain Christian Riechsteiner. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Auch Björn Navarin, der am Wochenende bei den Schweizer Cupfinals sein Diplom als A-Trainer in Empfang nehmen durfte, war sichtlich erleichtert. «Das war sehr deutlich», freut sich der ehemalige Bundesligaspieler und designierter Cheftrainer des neuen Vereins. «Jetzt habe ich wirklich die grosse Hoffnung, dass alle gemeinsam vorwärtsgehen.»

Aus den beiden Traditionsvereinen aus dem Surbtal und der Stadt Baden soll ein neuer, starker Verein entstehen, der sich mittelfristig in der obersten Etage des Schweizer Handballs etabliert. Und dies mit möglichst vielen eigenen Talenten, die aus dem gesamten Ostaargau kommen sollen und sich über die verschiedenen Juniorengefässe bis ins Fanionteam kämpfen – hoffentlich bald wieder einmal in der Nationalliga A. Am Samstag bestreiten der STV Baden in der Aue und die Endinger in der Go Easy-Arena in Station Siggenthal ihre letzten Heimspiele getrennt. Danach soll der Prozess des Zusammenwachsens sehr schnell beginnen, denn bereits in der nächsten Saison werden sie gemeinsam auf der Platte um Punkte und möglicherweise die Aufstiegsplätze kämpfen.