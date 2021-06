Handball Endingen Kreisläufertalent Leandro Lüthi rückt in die erste Mannschaft auf Handball Endingen integriert den 19-jährigen Kreisläufer Leandro Lüthi fix in seinen Kader für die neue Saison in der Nationalliga B.

Leandro Lüthi kam in der vergangenen Saison vier Mal für Endingen in der Nationalliga A zum Einsatz. zvg/Handball Endingen

Leandro Lüthi wird in der neuen Saison fest ins NLB-Team von Handball Endingen integriert. Der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison überwiegend in der U19 der HSG Aargau Ost zum Einsatz kam, wird den Kader auf der Kreisläuferposition verstärken.

In der Nationalliga A kam der 2,05 Meter grosse Lüthi im vergangenen Jahr vier Mal für die Endinger zum Einsatz. Gegen die Kadetten Schaffhausen gelang ihm in der GoEasy-Arena sein erstes Tor in der höchsten Schweizer Handball-Liga.