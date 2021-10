Handball Dank der Auswärtstorregel: Suhr Aarau verliert und erreicht dennoch die nächste Runde im Europacup Hochspannung im EHF European Cup: Suhr Aarau unterliegt dem UHK Krems im Rückspiel mit 27:29, steht dank der erzielten Auswärtstore aber trotzdem in der 3. Runde. In der dramatischen Schlussphase wird Manuel Zehnder zum Helden.

Manuel Zehnder zog mit 14 persönlichen Treffern einen überragenden Abend ein. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Am Ende war es Manuel Zehnder, der zum Helden wurde. Fünf Sekunden sind noch zu gehen, soeben hat Jakob Jochmann zum 29:26 für den UHK Krems getroffen. Mit diesem Resultat wären die Österreicher eine Runde weiter. Geistesgegenwärtig springt Zehnder, der Spielmacher des HSC Suhr Aarau, zur Mittellinie, fängt den Ball seines Goalies, wirft aufs leere Tor des Gegners – und trifft. Es ist das Tor zum 27:29 für den HSC, der aufgrund der Auswärtstorregel in der 3. Runde des EHF European Cups steht.

Suhr Aarau verliert und feiert nach Spielschluss dennoch ausgelassen. Es ist jene Art von Dramatik, die nur auf europäischer Platte zu erfahren ist.

Der Spielverlauf:

Im Gegensatz zum gemächlichen Start im Hinspiel, das der HSC zu Hause mit 25:23 gewonnen hatte, ist von Anfang an Feuer in der Partie. Nach 47 Sekunden gehen die Österreicher in Führung, obwohl der HSC Suhr Aarau Anspiel hat. Im Anschluss gleicht Sergio Muggli aus. Danach wechseln sich die Teams beim Torewerfen ab. In der 5. Spielminute ist es Manuel Zehnder, der zur ersten HSC-Führung in diesem Spiel vollendet. Und Suhr Aarau hält seinen Vorsprung in den folgenden Minuten auch, weil Jannis Scheidiger mehrmals gute Reaktionen zeigt.

Die Kremser aber ziehen weiter ihre temporeichen Angriffe auf und profitieren von Unkonzentriertheiten, die sich nun bei den Gästen einschleichen. Innert weniger Minuten kehren die Österreicher das Resultat ihrerseits in eine Führung – nach einer Viertelstunde heisst es 6:8 aus HSC-Sicht.

In der Folge lässt sich der HSC jedoch nicht abschütteln und kann meist auf ein Tor Rückstand verkürzen. Nicht immer aber geht die Taktik von Aleksandar Stevic auf. Als die Kremser Führung nach 20 Minuten erstmals auf drei Tore steigt, reagiert der HSC-Trainer mit dem ersten Timeout.

Jetzt galt es, den Faden nicht frühzeitig zu verlieren. Und den Gästen gelingt das vorzüglich: Nie lässt es der HSC an Ruhe vermissen, nach und nach kämpft er sich zurück. Die Belohnung folgt in den letzten Sekunden vor der Pause, als Timothy Reichmuth den Spielstand neuerlich ausgleicht. 13:13 zur Halbzeit.

Auch im zweiten Umgang wurde es eine hochtourige Angelegenheit. Die Kadenz ist hoch, ebenso steigt nun die Zahl der Fehler etwas an. Leichte Vorteile besitzen die Gastgeber, die mit gefährlichen Kreisanspielen eine Schwachstelle in der HSC-Deckung ausgemacht haben. In der 39. Minute führt Krems abermals mit drei Toren Vorsprung und wäre damit eine Runde weiter. Doch postwendend lässt Suhr Aarau die passende Antwort folgen.

Nun war es der Krimi, mit dem wohl alle Beteiligten gerechnet hatten. Der HSC bricht auch in dieser Phase nie ein, wenngleich die Chancenverwertung nicht mehr dieselben Werte wie noch in der ersten Halbzeit erreicht. Der UHK Krems jedoch bekundet ebenso Mühe, seine vielen Tormöglichkeiten zu nutzen. Einmal rettet der Pfosten, einmal die Latte, ein andermal hält Goalie Marin Durica mirakulös. Und wieder gleicht der HSC aus – wieder geht er in Führung. Eine Viertelstunde vor Schluss führte er plötzlich mit 20:19.

Wiederholt wechselt die Führung. Einen entscheidenden Vorteil kann sich zunächst keine der beiden Mannschaften erspielen. Als Krems sechs Minuten vor dem Ende erneut auf drei Tore erhöht und Zehnder einen Siebenmeter zum Anschluss vergibt, hätte die Partie zugunsten der Gastgeber entschieden werden können. Doch die Österreicher verpassen es, den Vorsprung auszubauen – und ermöglichen dem Gast die Rückkehr. In den entscheidenden Momenten bleibt der HSC Suhr Aarau nervenstark. Er verliert die Partie mit 27:29. Und darf sich trotzdem Gewinner nennen.

Telegramm UHK Krems – Suhr Aarau 29:27 (13:13) Sporthalle Krems. 750 Zuschauer. SR Boricic/Markovic. 2-mal Zeitstrafe gegen Krems, 4-mal Zeitstrafe gegen Suhr Aarau. UHK Krems: Domevscek (9 Paraden)/Fabry; Jochmann (7 Tore), Nikolic (1), Kirveliavicius (3), Auss (2), Führer (5), Budalic, Posch (4), Hasecic (2), Wiesbauer, Hajdu, Rudischer, Feichtinger (4), Hrastnik (1). Suhr Aarau: Scheidiger (6 Paraden)/Durica (4); Willecke, Reichmuth (3 Tore), Hofer, Zehnder (14), Ferraz (4), Silva, Attenhofer (2), Parkhomenko, Pejkovic (1), Laube, Muggli (3), Strebel, Slaninka.

Wie geht es jetzt weiter:

Suhr Aarau hat im EHF European Cup die 3. Runde erreicht. Diese wird am 27. November und 4. Dezember ausgespielt. Der Gegner ist noch offen – die Spielpaarungen werden zeitnah ausgelost.