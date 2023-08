Handball-Cup Verlängerung, Sieg, Halbfinal! Der HSC Suhr Aarau wächst über sich hinaus In extremis setzt sich der HSC Suhr Aarau gegen Kreuzlingen durch und erreicht erstmals seit 2020 den Halbfinal des Schweizer Cups. In einer verrückten Partie schlägt sich die stark ersatzgeschwächte Mannschaft heldenhaft. Und am Ende richten es die Jungen.

Exklusiv für Abonnenten

Jubel und Heiterkeit bei den HSC-Akteuren nach der grossen Leistung. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Wo anfangen? Am besten mit der wichtigsten Nachricht zuerst: Der HSC Suhr Aarau steht im Halbfinal des Schweizer Cups. Das ist dem Klub seit 2020 nicht mehr gelungen, in den beiden Vorjahren scheiterte er jeweils frühzeitig an den Kadetten Schaffhausen. Da ist es also nicht verwunderlich, dass die Spieler nach getaner Arbeit derart ausgiebig tanzten, sich umarmten und sich gar nicht mehr loslassen wollten aus der Umklammerung. Aus Freude, aus Erleichterung auch. Weil sie wieder einmal über sich hinausgewachsen waren.

Natürlich hört sich dies erst einmal seltsam an. Darf man so ausgelassen sein, wenn man als Tabellenvierter der Nationalliga A den Letzten der Liga schlägt? Wie oft im Leben ist das Wie entscheidend. Und dafür bot dieses verrückte Spiel gleich mehrere Beispiele. Hätte sich Spielmacher Rudolf Faluvégi gut zehn Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit etwa nicht ein Herz gefasst und wäre Torhüter Jannis Scheidiger im Anschluss nicht gehechtet wie ein Berufskollege im Fussball – der Abend wäre sehr viel trauriger ausgegangen.

Co-Captain Tim Aufdenblatten gab sein Comeback nach Verletzungspause. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Vor der besagten Szenenabfolge stand es 28:27 für Kreuzlingen, den Gast aus dem Thurgau. Wuchtig erzielte Faluvégi den Ausgleich für den HSC, Scheidiger parierte heldenhaft. Unentschieden, 28:28, die Verlängerung musste für für die Entscheidung herhalten. Wie abgezockt sich die Mannschaft von Suhr Aarau schliesslich in der Extrazeit verhielt, wie sie sich diesen Sieg auf keinen Fall mehr nehmen lassen wollte, das war dann doch äusserst bemerkenswert. 33:30 stand es, als die Sirene nach 70 Spielminuten zum letzten Mal erklang.

Die jungen und unerfahrenen Spieler führen die Entscheidung herbei

Dieser Tage ist es fast leichter, zu erklären, welcher Leistungsträger eben nicht für den HSC auf der Platte steht, um Erhellendes berichten zu können. Zum Zeitpunkt der Verlängerung war kein etatmässiger rechter Rückraumspieler im Einsatz, kein João Ferraz (Kreuzbandriss), kein Daniel Parkhomenko (Meniskusverletzung). Auch Kreisläufer Martin Slaninka fehlte aufgrund eines gebrochenen Daumens. Marijan Maric war bereits «ausgefoult», zuvor hatte er seine dritte Zeitstrafe erhalten. Den einen Co-Captain, Sergio Muggli, plagten inzwischen Oberschenkelprobleme. Den anderen, Tim Aufdenblatten, der nach seinen Nasenbeinbruch ein Comeback feierte, verliessen allmählich die Kräfte.

Also mussten es die Jungen richten in einer Phase, wo der Druck nicht grösser sein konnte. Gian Attenhofer, Jonas Kalt und Onelio Gomboso - alle 22 Jahre alt oder jünger - warfen drei der fünf HSC-Tore in der Verlängerung.

Rechtsaussen Gian Attenhofer wurde mit neun Toren zum Matchwinner für den HSC. Zurecht wird er hier von Sergio Muggli geherzt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Am Ende äussert der HSC-Trainer eine Hoffnung

«Ich bin sehr stolz, wie meine Spieler die Situation gemeistert haben», sagte Trainer Aleksandar Stevic hernach. Er dürfte damit nicht nur jene dominante Schlussphase gemeint haben, sondern auch die Wellenbewegungen über die ganze Spieldauer hinweg. Nach überlegener erster Halbzeit hätte der HSC höher führen müssen als nur mit zwei Toren Unterschied, nach der Pause kippte dann das Momentum, die Ostschweizer holten auf und gingen ihrerseits in Führung. In dieser Phase bewies der Gegner, dass er zwar am NLA-Tabellenende stehen mag, aber über weitaus höhere Qualität verfügt, als dies Aufsteiger für gewöhnlich tun. Die HSC-Spieler hätten sich nun auch gehen lassen können – angesichts der komplizierten Umstände hätte man es ihnen kaum verdenkt. Doch sie entschieden sich dagegen, und durften feiern.

Kreisläufer Joël Willecke freute sich über das Erreichte. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Im Halbfinal wird Suhr Aarau nun entweder auf die Kadetten Schaffhausen, GC Amicitia oder Kriens-Luzern treffen. So oder so wird es erneut eine grossartige Angelegenheit für den Verein werden. Und Trainer Stevic hofft auf eines: «Dass wir dann wieder in bestmöglicher Besetzung spielen können.»