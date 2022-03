Hallenschwinget Brunegg Adrian Odermatt setzt zum Auftakt der Nordwestschweizer Schwingsaison ein Ausrufezeichen Mit der Hallenschwinget im Brunegg wurde die Saison der Nordwestschweizer Schwinger lanciert. In der Vianco-Arena in Brunegg triumphierte am Ende nicht einer der drei teilnehmenden Eidgenossen, sondern einer, der es im August in Pratteln werden will: Der Baselbieter Adrian Odermatt. Im Schlussgang besiegte der Liesberger den starken Comeback-Mann Lukas Döbeli.

Adrian Odermatt freut sich über seinen Sieg in Brunegg. Pascale Alpiger

Ende August findet der Höhepunkt der Schwingsaison 2022 heuer in der Nordwestschweiz statt. In Pratteln geht das «Eidgenössische» über die Bühne. Vor allem für die Schwinger des veranstaltenden Teilverbands die Gelegenheit, sich auf höchstem Niveau zu bewähren. Und es geht für die Nordwestschweizer letztlich auch darum, dass neue Athleten im immer kleiner werdenden Kreis der Schwinger, die einen Eidgenössischen Kranz ihr eigen nennen, Platz finden. Nach den Rücktritten von Christoph Bieri und David Schmid im vergangenen Jahren zieren nur noch die Namen von Nick Alpiger, Andreas Döbeli, Patrick Räbmatter und Joel Strebel drei Sterne. Höchste Zeit, dass eine neue Garde für Verstärkung sorgt,

Nimmt man nun das erste Nordwestschweizer Schwingfest des neuen Jahres als Massstab, dann sind die Perspektiven hinsichtlich von Pratteln nicht allzu schlecht. Die Hallenschwinget in Brunegg ist natürlich letztlich nicht mehr als ein Aufgalopp, ein Test im Hinblick auf die im Mai beginnende Saison der Kranzschwingfeste. Trotzdem liess sich das Teilnehmerfeld in der Vianco-Arena in Brunegg sehen. Bis auf den verletzten Alpiger waren die Aargauer Eidgenossen am Start. Und dazu noch eine ganze Reihe von Schwingern, die das Potenzial für höhere (Kranz-)Weihen haben.

Zwei zukünftige Eidgenossen am Werk? Lukas Döbewli (l.) und Adrian Odermatt standen sich in Brunegg im Schlussgang gegenüber. Pascale Alpiger

Zum Beispiel Lukas Döbeli, der nach zwei Jahren Wettkampfpause (Corona und Verletzung) in Brunegg sein Comeback gab und gleich einmal zeigte, dass mit ihm zu rechnen sein wird. Besonders sein Sieg gegen Schwergewicht Patrick Räbmatter im dritten Gang war eindrücklich. Erst eine Niederlage im Schlussgang gegen Adrian Odermatt verhinderte den totalen Triumph des Freiämters.

Odermatts Konter kurz vor Ende des Schlussgangs

Der Baselbieter Odermatt krönte seine starke Leistungen schliesslich mit dem Festsieg. Der Liesberger konterte zwanzig Sekunden vor Ablauf des zehn Minuten dauernden Schlussgangs eine Attacke von Döbeli und gewann mit Kurz. Hätte es im finalen Kampf keinen Sieger gegeben, dann hätte Joel Strebel profitiert und sich den Tagessieg gesichert. So durfte sich aber der Baselbieter auf die Schultern seiner Teamkollegen hieven lassen. Auch Adrian Odermatt unterstrich in Brunegg, dass mit ihm in den kommenden Monaten zu rechnen sein wird.

Mit Lars Voggensperger, der wegen Corona und einem «Militär-Durchdiener» zwei Jahre kein Schwingfest mehr bestritten hatte, gehört ein weiterer Baselbieter zweifellos zum Kreis der Aspiranten aus der zweiten Nordwestschweizer Reihe. Voggensperger blieb trotz eines schwierigen Notenblatts ungeschlagen und stellte gegen Strebel, Räbmatter und Lukas Döbeli.

Die gelungene Premiere von Sinisha Lüscher

Mit Interesse durfte man auch das Debüt des Aargauers in Diensten des Schwingklubs Olten, Sinisha Lüscher, bei den Aktiv-Schwingern verfolgen. Lüscher beendete das Schwingfest auf dem geteilten zehnten Rang. In seinen sechs Kämpfen ging er dreimal als Sieger aus dem Sägemehl, stellte einen Kampf und verlor deren zwei. Trotz der positiven Bilanz war der 16-Jährige am Ende nicht zufrieden. Er ärgerte sich vor allem über den verpatzen Auftakt gegen Luis Hasler, weil er nur stellte: «In meinem allerersten Kampf bei den Aktiven hatte ich viel zu viel Angst und war viel zu nervös. Da wäre mehr dringelegen.» An Ehrgeiz mangelt es dem Jüngling nicht. An Talent schon gar nicht. Von Lüscher wird man in diesem Jahr noch ein paarmal etwas hören. Wie auch von den Eidgenossen-Aspiranten aus der zweiten Reihe.