Mit pfeilschnellen 6.65s gewann Silvan Wicki seinen ersten Titel auf der Aktivstufe und verbessert gleichzeitig auch noch seinen eigenen Hausrekord und seinen Vereins- und Kantonalrekord. Mit dieser Zeit nähert sich Wicki gleichzeitig auch auf bis zu fünf Hundertstelsekunden an den Schweizer Rekord von Pascal Mancini. U20-Athletin Michelle Gloor schaffte es zudem in den schnellsten Schweizer 60m-Final aller Zeiten!

Silvan Wicki bewies, dass die St. Galler Bahn schnell ist und holte sich auch gleich seinen ersten Schweizer Meistertitel bei den Aktiven. Im fünften Vorlauf ging Wicki als klarer Favorit an den Start und erfüllte seine Pflicht problemlos.

Von Anfang an Vollgas

Der Halbfinal wurde aber bereits interessant: Unser Sprinter bekam es mit Pascal Mancini (FSG Estavayer-le-Lac) zu tun. Mancini, welcher aufgrund eines Rekurses gegen seinen Lizenzentzug starten konnte, konnte Silvan aber nicht bedrängen. Von Anfang an war bei Silvan Vollgas angesagt und am Ende blieb die Zeitmessung bei 6.65s stehen. Mit dieser Zeit konnte Wicki seinen eigenen Haus-, Vereins- und Kantonalrekord um weitere vier Hundertstel senken.

Im Final war dann auch Sylvain Chuard (Lausanne-Sports Athlétisme), welcher im Halbfinal die EM-Limite erreichte, keine Gefahr für den Riehener. Souverän überquerte Wicki die Ziellinie und zeigte mit 6.65s eine weitere Machtdemonstration. Ausserdem näherte er sich bis auf fünf Hundertstelsekunden an den Schweizer-Rekord von Pascal Mancini aus dem Jahr 2015.

Silvan Wicki ist in der laufenden Hallensaison bisher bei zehn 60m-Rennen angetreten. In acht dieser Rennen blieb er unter der Qualifikationszeit für die Hallen-EM in Glasgow. Für Wicki geht die Hallensaison nun an der Hallen-EM weiter. Diese findet vom 1. bis 3. März in Glasgow (SCO) statt. Liegt dort auch ein Schweizer-Rekord in Reichweite? Wir drücken die Daumen!