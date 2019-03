Die 341 Zuschauer im Stadion Niedermatten beim Heimspiel zwischen dem FC Wohlen und La Chaux-de-Fonds (1:1) staunten nicht schlecht: Auf der Haupttribüne sass kein Geringerer als Hakan Yakin. Weil Wohlen momentan ohne Trainer ist, brodelt es im Freiamt in diesen Tagen in der Gerüchteküche. Ist Yakin der neue Mann an der Linie?

«Wir haben an Hakan gedacht»

«Wir haben tatsächlich an Hakan Yakin als Nachfolger von Piu gedacht», sagt Verwaltungsrats-Mitglied Adrian Meyer. «Er ist bei uns aber nur im Hinterkopf. Wir suchen eine langfristige Lösung. Momentan gehe ich davon aus, dass die Mannschaft am nächsten Samstag im Auswärtsspiel in Cham nach wie vor von Alessio Passerini gecoacht wird.»

Zurück zu Hakan Yakin: Eigentlich schade, dass der 42-Jährige wohl nicht Trainer des FC Wohlen wird. Einerseits wäre Yakin zweifellos ein Publikums-Magnet, anderseits könnte seine lockere, ja, coole Art dazu führen, dass sich bei der Mannschaft im Abstiegskampf der Knoten löst.