«Habe damit gerechnet, dass weitergespielt wird»: Liga-Unterbruch erwischt Aargauer Spitzenvereine auf falschem Fuss

Es war ein Paukenschlag der das Amateur-Eishockey am Freitag erschütterte: Während die Covid-19 Taskforce der Regio League noch am Donnerstagabend beschlossen hatte, die Saison bis am 28.10 fortzuführen, wurde einen Tag später der sofortige Unterbruch aller Meisterschaften verkündet. Der Unterbruch läutet auch für die beiden besten Aargauer Mannschaften Red Lions Reinach und die Argovia Stars eine schwierige und komplizierte Zeit ein.

Quarantäne für Reinach Trainer Raphael Zahner von den Red Lions Reinach hat ohnehin schon eine turbulente Zeit hinter sich. Zwei Tage nach dem Derby gegen die Argovia Stars erfuhr er, dass sich ein Spieler aus dem Kader mit Corona infiziert hatte. Die Folge: Quarantäne für die gesamte Mannschaft, die beiden Partien gegen den SC Herisau sowie den SC Rheintal wurden abgesagt. «Wir konnten uns am vergangenen Montag mit der gesamten Mannschaft testen lassen. Dabei kam heraus, dass sich weitere vier Spieler angesteckt hatten. Die ganze Situation war für uns sehr schwierig. Nicht zuletzt, weil wir Spieler aus acht verschiedenen Kantonen haben und nicht überall die gleichen Massnahmen gegolten haben. Schlussendlich haben sich einfach alle von unserem Team für 10 Tage isoliert.»

Kaum neigte sich die Quarantäne dem Ende zu, kam die nächste Hiobsbotschaft: Die Saison wird unterbrochen: «Ganz ehrlich, ich habe vermutet, dass das so kommen wird. In unserer Liga gab es bereits bei 50% aller Teams Fälle. Zudem hat der Kanton Bern nun den Amateursport stillgelegt. Dadurch haben wir mit dem EHC Burgdorf eine Mannschaft in der Liga, die nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen kann. Es hat sich zugespitzt.» Für die Red Lions kommt der Unterbruch zu einem ungünstigen Zeitpunkt: «Wir haben zuletzt dreimal in Serie verloren. Das letzte Spiel gegen die Argovia Stars hatte zudem kein gutes Niveau. Ich wäre gerne mit einem positiven Gefühl in diesen Unterbruch gegangen», erklärt Zahner. Der Trainer möchte nun so schnell wie möglich aufs Eis zurückkehren: «Ehrlich gesagt, ich habe keinen Plan für die momentane Situation zur Hand. Wir haben auch noch keine Infos oder Anweisungen erhalten. Aber wir werden auf jeden Fall am Montag zusammen endlich wieder trainieren. So lange wir dies noch dürfen, möchte ich das mit meinem Team auf jeden Fall ausnutzen. Wir wollen schliesslich bereit sein, wenn es wieder weitergehen kann.» Stars wollen tolle Form konservieren Auch für die Argovia Stars kommt der Unterbruch zu einem denkwürdig ungünstigen Zeitpunkt. Mit 13 Punkten aus 6 Partien liegt das Team von Roger Gerber derzeit auf dem zweiten Platz der Tabelle. Zuletzt gab es zwar eine 2:6-Niederlage gegen den EHC Frauenfeld, doch der Coach meint dazu: «Wir haben ein starkes Spiel gegen die womöglich beste Mannschaft der Liga gezeigt. Auch wenn das Resultat dies nicht widerspiegelt.»