In den Playoffs wird es vorerst nur ein Sonntagsheimspiel geben: Der HSC Suhr Aarau startet am Dienstag, 16. April, in die entscheidende Saisonphase. Spiel 1 der Viertelfinalserie gegen Wacker Thun wird um 20 Uhr in der Aarauer Schachenhalle angepfiffen. Das zweite Heimspiel des HSC, Spiel 3 der Serie, findet am Ostersonntag um 16 Uhr statt und wird bei «MySports» live übertragen.

Tatsächlich: Nur eine Finalrunden-Partie fand am HSC-Standardtermin – Sonntag um 16 Uhr – statt. Eine weitere konnte aufgrund andersweitiger Hallenbelegung am Sonntag erst um 18 Uhr angepfiffen werden. Die restlichen drei Partien fanden unter der Woche statt. «Das ist natürlich nicht sehr familienfreundlich. Das macht sich dann schon auch bemerkbar», sagt Wernli.

Nicht aber neben der Platte beziehungsweise auf der Zuschauertribüne: 11 706 Personen verfolgten die insgesamt zwölf Heimspiele des HSC Suhr in Haupt- und Finalrunde in der Schachenhalle. Das sind im Schnitt 976 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Partie. Damit weist der HSC den zweitbesten Wert der NLA auf. Nur Pfadi Winterthur verbuchte mit 12 178 Zuschauern (1015 pro Partie) etwas mehr Eintritte.

Modus: Best of 5

Die Aargauer gehen dank ihres dritten Rangs in der Schlusstabelle der NLA-Finalrunde mit Heimvorteil in die Viertelfinalserie gegen die Berner Oberländer. Heisst: Ein allfälliges Entscheidungsspiels der im Best-of-5-Modus ausgetragenen Serie fände am Donnerstag, 25. April, in der Schachenhalle statt.

Dichtes Programm für Nati-Spieler

Weil mit Martin Slaninka (Slowakei), Milan Skvaril und David Poloz (beide Tschechien) gleich drei Leistungsträger mit ihren Nationalteams unterwegs sind, hätte der HSC den Start in die Serie lieber um einen Tag auf Mittwoch, 17. April, verlegt. Das klappte nicht, weil Wacker aufgrund des kantonalen Ruhegebotes an hohen Feiertagen für sein erstes Heimspiel am Karfreitag eine Ausnahmebewilligung hätte einholen müssen.

Suhr Aarau muss sich damit abfinden, dass Skvaril und Poloz nach ihrem Gastspiel in der EM-Qualifikation in Weissrussland vor dem Playoff-Start mit dem HSC nur das Abschlusstraining bestreiten können. Die beiden kehren erst am späten Montagnachmittag via Prag in die Schweiz zurück.