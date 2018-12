Aber selbst, wenn der HSC zwei Punkte weniger als die Innerschweizer holen sollte, dürfte einem Finalrundeneinzug aufgrund des massiv besseren Torverhältnisses gegenüber KriensLuzern (total plus 48 Tore) kaum etwas im Weg stehen.

Die Rechnung aus Sicht des HSC ist einfach: Holt er aus den beiden verbleibenden Spielen der Hauptrunde – die er beide zu Hause in der Schachenhalle austragen darf – maximal einen Punkt weniger als Kriens-Luzern, ist er fix unter den ersten sechs der Tabelle klassiert.

Trotz der bitteren 19:32-Pleite auswärts gegen den BSV Bern Muri präsentiert sich die Ausgangslage im Kampf um den Einzug in die Finalrunde für den HSC Suhr Aarau weiterhin gut.

Auch gegenüber Wacker Thun hat Suhr Aarau in Sachen Torverhältnis bei einer allfälligen Punktgleichheit mit plus 19 Toren einen nicht unwesentlichen Vorteil auf seiner Seite. Gewinnt der HSC sein Heimspiel von heute Abend gegen den RTV Basel, ist ihm der Platz in der Finalrunde folglich kaum mehr zu nehmen.

Sollte das Undenkbare eintreten und Suhr Aarau sollte tatsächlich noch auf den siebten Platz zurückfallen, müsste er sich via Umweg über die Abstiegsrunde für die Playoff-Viertelfinals qualifizieren – und würde bereits dort auf einen Hochkaräter treffen.

«Alles in den eigenen Händen»

Allerdings: HSC-Trainer Misha Kaufmann will es gar nicht darauf ankommen lassen und sich dementsprechend gedanklich gar nicht erst mit dem Kampf um einen Platz unter den ersten Sechs und damit über dem Strich befassen.

Für ihn ist klar: «Wir haben alles in unseren eigenen Händen. Mit zwei Siegen liegt der dritte Platz zum Abschluss der Hauptrunde noch drin. Das ist das Ziel», sagt der 34-Jährige.

Dass der HSC am Mittwochabend auch noch auf die Unterstützung einer Delegation des FC Aarau bauen darf, ist da nur noch das Sahnehäubchen auf der Torte.

