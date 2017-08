Für Christen war dies beim zehnten Start der achte Sieg. Nur zweimal hatte er sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben müssen. Da für die Saisonwertung sieben Rennen zählten, stand bereits vor dem letzten Rennen in der nach Rangpunkten errechneten Gesamtwertung sein Sieg fest.

Auch im Rennen der jüngsten Schüler stand Nicola Zumsteg (Gansingen) zum voraus als Gesamtsieger fest. Der Tagessieg ging an Jan Huber (Sulz). Er machte dank diesem Sieg in der Saisonwertung noch einen Sprung nach vorne und schob sich an Max Priemer (Klingnau) vorbei auf den zweiten Rang.

Auch im Ausland bekannt

Die jeweils in der siebtletzten Runde des Hauptrennens ausgetragene Remax-Sprintwertung ging an Marcel Weber. Der Deutsche aus Lörrach startete in dieser Saison regelmässig in Brugg. Er gewann nicht nur diese Sprintwertung, sondern wurde auch Sechster der Saisonwertung. Damit wurde erneut unter Beweis gestellt, dass die Brugger Abendrennen einen Ruf haben, der über die Landesgrenzen hinausgeht.