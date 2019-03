Fünf Tage nach dem 1:0-Sieg in Winterthur trifft der FC Aarau in einem Test auf die Young Boys. Das Spitzenteam der Challenge League fordert also den Meister. Das Spiel findet auf dem Kunstrasen des Stade de Suisse statt und beginnt um 13 Uhr.

Für zwei Aarauer Spieler ist die Partie von besonderer Bedeutung: Linus Obexer und Nicolas Bürgy. Die YB-Leihgaben wollen im FCA-Dress Werbung in eigener Sache betreiben. Gelingt den Aarauern in Bern eine Überraschung?

Unter der Woche besiegte Aarau in einem Testspiel den 1. Ligisten Zofingen 4:1 (Torschützen Leo, Almeida, Alounga, Hajdari). Es war für Trainer Patrick Rahmen eine Gelegenheit, einigen Ergänzungsspielern eine Spielgelegenheit zu verschaffen. Gegen YB wird Aarau nahezu mit der Stammelf spielen.