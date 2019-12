Grosse Ehre für Leo Grazioli: Der HSC-Goalie steht im Nati-Aufgebot

Grosse Ehre für den jungen HSC-Goalie Leo Grazioli. Der 18-Jährige wurde von Nationaltrainer Michael Suter für den nächsten Lehrgang und den darauffolgenden Yellow Cup in Winterthur (3.-5. Januar 2020) aufgeboten. Das Vierländerturnier in der Eulachstadt ist die unmittelbare Vorbereitung für die Europameisterschaften in Schweden, Norwegen und Österreich vom 9.-26. Januar. «Es ist natürlich eine grosse Freude, das habe ich so nicht erwartet», sagt Grazioli im Anschluss an das gestrige Derby gegen den TV Endingen. Der Goalie ist indes aber nicht das erste Mal im Kreise der Nati dabei. Er durfte bereits im Herbst einmal Luft «schnuppern», als er für einen Lehrgang aufgeboten wurde.