Grosse Ehre für den Mister Handball aus Rothrist: Peter Göbel ist für den Ehrenamtspreis nominiert

Eine der vielen Eigenheiten des Sports ist es, jemanden als «Mister» zu benennen, wenn dieser eine Ära in einem bestimmten Bereich prägt. Cristiano Ronaldo ist Rekordtorschütze im europäischen Fussball und gilt folgerichtig als Mister Champions League, eben erst wurde Bayerns Javi Martinez zum Mister Supercup, als er seine Farben zum Titel köpfelte. Auch im aargauischen Rothrist, fernab von den Bühnen Münchens oder ­Turins, lebt ein solcher Mister. In einer anderen Sportart zwar, und über die Gemeindegrenzen weitgehend unbekannt.

Peter Göbel heisst er, der in Rothrist den Übernamen Mister Handball trägt, weil er den lokalen Handballverein seit zwei Dekaden präsidiert. 1997 hat Göbel den Verein als einer von fünf Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben, davor war die Handballriege in einem polysportiven Klub integriert. Göbel war Jugendspieler, er lief am Kreis auf. Mit 20 wurde er Trainer des neu gegründeten Männerteams, einer der selbst noch spielt und daneben die Verantwortung für die Kollegen trägt.