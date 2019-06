Bald schon startet das langersehnte Eidgenössische Turnfest in Aarau. Die Zuschauer und Zuschauerinnen erwartet ein volles Programm an den beiden Wochenenden in Aarau. Neben dem Sport- und Wettkampfprogramm stechen die Turnfest-Show, der Festumzug und die grandiose Schlussfeier heraus.