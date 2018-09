Vierter und letzter Rennsonntag im 2018 auf der Aarauer Schachenbahn: Hauptereignis ist der 71. Grosse Preis der Schweiz, gesponsert von der Jura Cement. 50 000 Franken gelangen im renommiertesten Jagdrennen der Schweizer Turfsaison zur Verteilung. Für den Besitzer des Siegers schauen 21 000 Franken heraus. Sieben Pferde kämpfen auf dem 4200 Meter langen Kurs um den Sieg und die fünf Plätze. Sprich: Kommen mindestens sechs ins Ziel, geht ein Einziger leer aus.

Die Affiche muss man nicht weit suchen: «Alle gegen Fabulous Valley» oder «fünf Schweizer und eine polnische Stute gegen den deutschen Gast». Fabulous Valley, der mittlerweile siebenjährige Fuchswallach aus dem Trainingsquartier von Waldemar Himmel in Iffezheim (bei Baden-Baden DE), hat den Grossen Preis der Schweiz vor einem Jahr gewonnen.

Es war alles andere als ein Zufallssieg: Fabulous Valley galoppierte die einheimischen Steepler förmlich aus den Schuhen. Beim ersten Tribünensprung nahm er den Schwung geschickt mit und löste Memberof an der Spitze ab. Eine zusätzliche Tempoverschärfung – und der Vorsprung wuchs schnell einmal auf rund 15 Längen an. Sein Jockey, Hakim Tabet, hatte dem Fuchs nicht zu viel abgefordert: Dieser hielt die Pace durch und brauchte im Einlauf gar nicht erst forciert zu werden, während sich zehn Längen hinter ihm, im Kampf um die Plätze, der Routinier Blingless das zweite Geld sicherte.

Wieder in Form gekommen

Von der 70. Ausgabe sind diesmal nebst dem Sieger noch Blingless und der sechstplatzierte Shannon Royal dabei. Beim ganzen übersichtlichen Feld handelt es sich durchwegs um gute Pferde, aber ein Konkurrent, der Fabulous Valley ernsthaft auf den Zahn fühlen kann, ist auf dem Papier nicht in Sicht. Unter Voraussetzung natürlich, dass der deutsche Gast in der gleichen Verfassung nach Aarau kommt wie 2017.

Das könnte durchaus der Fall sein. Am 8. Juli meldete das online-Portal horseracing.ch: «Der von Waldemar Himmel für den Schweizer Hans-Rudolf Maurer trainierte GP-Schweiz-Sieger Fabulous Valley ist rund zwei Monate vor der Mission Titelverteidigung wieder in Form.» Die Einschätzung basierte auf dem gleichentags errungenen Sieg des Wallachs in der Grand Steeple-Chase d’Aix-les_Bains über 4300 Meter. Mit Thomas Gillet hatte Fabulous Valley einen neuen Reiter mitbekommen, der auch übermorgen im Schachen in den Sattel steigt.

Ist er im entscheidenden Moment bereit?

Zwischen dem Sieg im GP Schweiz und jenem in Aix-les-Bains hatte der Fuchs keine grossen Stricke zerrissen: Fünfter in einer Jagd, Sechster in einem Hürdenrennen – und in der Grand Steeple-Chase de Lyon gefallen. Entscheidend ist aber, ob er im entscheidenden Moment bereit ist. Und dieser Moment ist für seinen Besitzer, den in Dulliken wohnhaften und in Kölliken aufgewachsenen Hans-Rudolf Maurer, ganz klar der GP Schweiz. Maurer hatte das Pferd 2017 von Waldemar Himmel gekauft – schon damals mit dem erklärten Saisonziel GP Schweiz.

Von den fünf Pferden aus Schweizer Trainingsquartieren haben Blingless und Baraka de Thaix womöglich die besten Karten. Blingless, im Besitz seiner Trainerin, der in Aarau aufgewachsenen Claudia Schorno, hat im Frühjahr im Schachen den Grossen Preis des Kantons Aargau gewonnen. Seine Formkurve zeigt aber leicht abwärts: Seither war er einmal noch Zweiter und zuletzt Dritter. Dieses Jahr steht er im Vergleich zu Fabulous Valley ein Kilo besser im Gewicht. Baraka de Thaix liess Blingless vor zweieinhalb Wochen in Dielsdorf um zehn Längen hinter sich; allerdings wurde das Rennen über 3000 Meter auf der Flachen gelaufen.

Drei Leichtgewichte

Der siebenjährige Be My Hope war Seriensieger über Hürden und wechselte dieses Jahr erfolgreich auf die Jagdbahn. Allerdings fehlt ihm noch der Vergleich mit der Steeple-Elite. Wie Baraka de Thaix und Be My Hope trägt die polnische Stute Inferna deutlich weniger Gewicht als der Favorit. 2018 lief sie erst ein Rennen: Am 25. August gewann sie im tschechischen Most als Leichtgewicht im Feld ein Jagdrennen über 3600 Meter. Sie ist schwer einzuschätzen. Für Shannon Royal und Horus de Pompadour sieht es nicht einfach aus.