Jan Christen 17-jähriger Aargauer ist neuer Radquer-Weltmeister bei den Junioren – selbst ein Sturz konnte ihn nicht bremsen Der Gippinger Jan Christen (17) konnte seine ambitiöse Zielsetzung an der Radquer-WM in Fayetteville (USA) in die Tat umsetzen: Und wie! Der Aargauer holte sich den Weltmeistertitel bei den Junioren im Dreier-Schlusssprint. Dabei hätte ihm ein Sturz fast einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Jan Christen freut sich im Regenbogentrikot über seinen WM-Titel. Imago

Was für ein Rennen! Die Junioren lieferten sich an der Radquer-WM in Fayetteville (USA) einen spektakulären Kampf über sechs Runden. Mitten drin der Gippinger Jan Christen, der zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden musste, aber trotzdem nicht zu den absoluten Titelanwärtern gehörte.

Dass der 17-Jährige jedoch nicht daran dachte, sich mit einer Nebenrolle zu begnügen, wurde schon in der ersten Runde des technisch anspruchsvollen Parcours deutlich. Von Startplatz elf aus gestartet tauchte der Aargauer bald einmal ganz an der Spitze auf. Schon dort wurde deutlich: Die Form stimmt an diesem Tag.

Auch ein Sturz konnte Christen nicht bremsen

Und doch hätte Jan Christen seine blendende Verfassung nichts genützt, weil er Pech hatte. In der zweiten Runde stürzte unmittelbar vor ihm der niederländische Topfavorit Haverdings. Christen musste ebenfalls kurz vom Velo, verlor jedoch - im Gegensatz zum Niederländer - nicht allzu viel Terrain und hatte bald wieder den Anschluss an die Spitzengruppe geschafft.

Dort konnte sich Christen in der Folge souverän festsetzen. Der starke Belgier Aaron Dockx konnte den Schweizer ebenso wenig abschütteln wie der Brite Nathan Smith. Dieses Trio erwies sich an diesem Tag als das klar stärkste und bald einmal wurde deutlich, dass die Medaillen unter diesen drei Fahrern aufgeteilt werden würden.

Im Schlussspurt die besten Beine

Also entschieden ganz am Ende die bessere Taktik und die besseren Nerven über Gold, Silber und Bronze. Jan Christen liess sich wenige Kurven vor der Ziellinie auf die zweite Position hinter Dockx zurückfallen. Im Schlussspurt auf der Zielgeraden hatte der Gippinger schliesslich die besten Beine und überflügelte den Belgier auf den letzten Metern deutlich.

«In der letzten Runde versuchte ich mich zu lösen, weil ich es eigentlich nicht auf einen Sprint ankommen lassen wollte; das gelang mir aber nicht. Danach war mir wichtig, als Zweiter auf die Zielgerade zu kommen. Der Belgier hatte nicht geführt; ich merkte, dass er auf den Sprint hinaus will», beschrieb Christen die Schlussphase dieses spannenden Rennens und fügte an: «Dieser Sieg fühlt sich unglaublich an. Ich bin froh, dass es nun einmal aufgegangen ist. Ich war auch schon in anderen Radsport-Disziplinen nahe dran, aber nun hat es erstmals geklappt.»

Jan Christen (l.) setzt sich gegen den Belgier Aaron Dockx und den Briten Nathan Smith im Endspurt knapp durch. David Stockman / www.imago-images.de

Der Junioren-Weltmeistertitel ist der nächste Meilenstein in der noch jungen Karriere dieses grossen Radsporttalents. Er sagte:

«Dieser Erfolg macht definitiv Lust auf mehr. Ich freue mich, bald wieder auf der Strasse und im Mountainbike anzugreifen. Ich freue mich jedoch auch, dass es mir nun im Radquer gelungen ist. Es ist wichtig für unseren Sport und vor allem für den Nachwuchs, dass die Jungen sehen, dass man es auch als Schweizer ganz nach vorne schaffen kann.»