Gold und Silber für Nora Meister an der EM im Portugal

Para-Schwimmen Die Lenz­burgerin Nora Meister hat an der Para-Schwimm-EM in Funchal (POR) die Goldmedaille über 100-Meter-Rücken (S6) geholt. Ihr gelang im Rennen zugleich ein europäischer Rekord. Die 18-Jährige legte die Strecke in 1:21,78 zurück und konnte sich dabei rund eine Sekunde von der deutschen Verena Schott ab­setzen, die zuvor den Europa­rekord innehatte.

Die Schweizerin startete auf der Aussenbahn und lag zur Wende noch auf dem zweiten Platz – auf der zweiten Hälfte überflügelte sie dann aber ihre Konkurrenz. «Das sind Siege, die besonders schön anzusehen sind», sagt Martin Salmingkeit. Der Trainer der Schweizer Para-Schwimm-Equipe spricht von einer «von Anfang bis Ende ­souveränen Leistung».

Im Rennen über 100 m Crawl in der Klasse S6 konnte sich die Aargauerin erneut auszeichnen lassen. Sie be­endete das Rennen auf Rang zwei und gewann EM-Silber.

Die Para-Schwimm-EM in Funchal hätte ursprünglich 2020 ausgetragen werden sollen, musste jedoch aufgrund der Coronapandemie verschoben werden. Die EM findet nun unter strengen Corona-Auflagen statt – zudem wurde die Wettkampfform «open» gewählt, sodass auch Athletinnen und Athleten ausserhalb von Europa teilnehmen können. Die Veranstaltung gilt für die Schwimmerinnen und Schwimmer deshalb als echter Gradmesser für die Paralympics, die diesen Sommer in Tokio stattfinden. (nbl)