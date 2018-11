Die Spieler von GC Amicitia waren der Verzweiflung nahe: Mal um Mal scheiterten sie an Dragan Marjanac. Vier ihrer ersten fünf Abschlussversuche auf den Kasten des HSC Suhr Aarau parierte der 33-jährige Serbe. Bis zur Pause liess er sich bei einer Abwehrquote von 57 Prozent nur gerade sechs Mal bezwingen. Als die Schlusssirene den souveränen 38:25-Sieg des HSC besiegelte, lag Marjanacs Abwehrquote bei immer noch starken 40 Prozent.

«Das war ein sehr starkes Spiel von uns. Wir traten zwar durch Verletzungen geschwächt an, aber wer auf der Platte stand, der machte seinen Job», sagt Marjanac mit ein paar Tagen Abstand. «Die erste Halbzeit gegen GC Amicitia war vielleicht unsere beste Halbzeit im bisherigen Saisonverlauf.» Dementsprechend simpel ist auch sein Rezept für das Auswärtsspiel vom Sonntag (Anpfiff: 17.00 Uhr) in der Krienser Krauerhalle: «Wir müssen die Leistung und Einstellung vom GC-Match erneut abrufen. Das ist der richtige Weg für den Sieg», sagt Marjanac.

«Unser Team funktioniert»

Dass sein Team nach in dieser Hinsicht ruhigem Saisonstart in den vergangenen Wochen regelrecht vom Verletzungspech verfolgt worden ist (siehe unten), bringt Marjanac nicht aus der Fassung. Ganz im Gegenteil: «Jetzt stehen wir halt noch enger zusammen. Natürlich tut es mir leid für die Verletzten, aber unser Team funktioniert. Das GC-Spiel hat gezeigt, dass bei uns alle Qualität haben. Auch diejenigen, die vorher noch nicht viel Einsatzzeit erhalten haben.»

Das bewies am vergangenen Sonntag der erst 19-jährige Manuel Zehnder, der, kaum genesen vom Pfeifferschen Drüsenfieber, eine Parforce-Leistung abrief und mit insgesamt neun Treffern einen nicht unwesentlichen Anteil am deutlichen HSC-Sieg hatte.

Der neue Glücks-Pullover

So wie eben auch Torhüter Marjanac, der mit 40 Prozent seine zweitbeste Abwehrquote der Saison realisierte. Ob das auch der Ausrüstung zu verdanken war? Marjanac und sein Stellvertreter Dario Ferrante liefen nämlich in der Zürcher Saalsporthalle erstmals in ihrem neuen Goalie-Pullover auf – und der schien Glück zu bringen. «Die neuen Pullover sind wirklich gut, ich hoffe, das geht so weiter», sagt Marjanac. Er hatte die Initiative für ein neues Torhüter-Oberteil ergriffen, weil ihm der alte, baumwollene Pullover nicht zugesagt hatte («der wurde während des Spiels immer schwer»).

Woran auch immer es gelegen haben mag: Fakt ist, dass das HSC-Torhüterduo im neuen Outfit noch unbesiegt ist. Es soll nun auch gegen Kriens-Luzern helfen, wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die Finalrunde zu gewinnen.