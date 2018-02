Am Tag nach dem 4:1-Sieg gegen Chiasso gab Garat allerdings Entwarnung: "Ich hatte Glück im Unglück", sagt er. "Der linke Fuss schmerzt zwar sehr und ist stark geschwollen, aber gebrochen ist nichts. Ich werde einige Tage pausieren müssen, hoffe aber in rund einer Woche wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen zu können."