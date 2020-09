«Glaube ist da, dass wir etwas Grosses schaffen können» – Mutschellen entwickelt sich langsam zum Spitzenteam

Nach 7 Partien ist der FC Mutschellen noch immer ungeschlagen und grüsst sogar mit 15 Punkten von der Tabellenspitze. Doch Trainer Colacino hält sich mit Optimismus zurück: «Natürlich spricht die Platzierung derweil für uns. Aber man muss schon aufpassen. Unsere Gegner haben begriffen, dass wir nicht mehr Aussenseiter sind. Die Liga ist sehr ausgeglichen, jeder kann hier jeden schlagen. Wenn wir eine schlechte Phase einziehen, sind wir schnell wieder in einer anderen Tabellenregion. Zudem sind auch noch ein paar Schwergewichte nicht auf Touren gekommen.»

Während die Freiämter bereits in der letzten Saison bewiesen, dass sie sich vor keinem Gegner verstecken müssen, machen sie in dieser Spielzeit dort weiter, wo sie im letzten Herbst aufgehört haben.

Es ist klingt paradox: Der FC Mutschellen wird zwar immer mal wieder als Geheimtipp in der 2. Liga AFV bezeichnet, doch wirklich geheim ist die Qualität der Truppe von Trainer Sergio Colacino schon längst nicht mehr.

Dies haben in der laufenden Spielzeit bereits mehrere Gegner zu spüren bekommen. Bestes Beispiel für Mutschellens tolle Moral lieferte die Partie gegen den FC Wohlen II, bei der Colacinos Team mit drei Toren innert der letzten 10 Minuten einen 1:3-Rückstand in einen Sieg umwandeln konnte. «Die zweite Halbzeit war für unsere Verhältnisse nahe an der Perfektion. Das gibt uns schon Selbstvertrauen, wenn wir solche Spiele noch drehen können. Auch, weil ich von der Bank Spieler einwechseln konnte, die für die nötigen Impulse sorgen konnten.»

Verteidigung ist der Grundstein für den Erfolg

Zufrieden ist Colacino allerdings noch lange nicht: «Mit diesem Kader muss ich den Anspruch haben, dass wir in der Offensive noch effizienter werden. Gemessen an den herausgespielten Chancen machen wir immer noch zu wenig Tore. Wenn wir hier noch zulegen können, dann haben wir in dieser Saison tatsächlich eine Chance, um ganz vorne mitspielen zu können.»