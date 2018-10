In regelmässigen Abständen treffen sich Präsident Alfred Schmid, Vizepräsident Roger Geissberger und Sportchef Sandro Burki. So auch an diesem Freitag. Nach dem Austausch beim Mittagessen steht endgültig fest: Patrick Rahmen bleibt Cheftrainer des FC Aarau. Ausgerechnet in der grössten Resultatkrise seit Menschengedenken hält der auch schon als "FC Sion der Deutschschweiz" verschriene FCA (zehn Chef- und Interimstrainer seit 2014) an seinem wichtigsten Angestellten fest. Der Sportchef sagt, warum.

Beim wichtigsten Kriterium, den Resultaten, hat Patrick Rahmen bislang versagt. Warum halten Sie trotzdem am Trainer fest? Sandro Burki: Weil wir überzeugt sind, dass Patrick der richtige Trainer für den FC Aarau ist und er die Mannschaft aus dem Tabellenkeller führen wird. Wir haben in den bisherigen zehn Meisterschaftsspielen nur vier Punkte geholt, das ist eindeutig zu wenig. Die sportliche Bilanz spricht gegen den Trainer, aber genauso gegen den Sportchef und die Spieler. Wir glauben nach wie vor an die Fähigkeiten von Patrick Rahmen. Was macht Rahmen denn so gut, dass Sie trotz der schlechten Bilanz hinter ihm stehen? In der täglichen Arbeit auf dem Trainingsplatz, in der Spielvorbereitung, im Umgang mit den Spielern, den Kollegen im Trainerstaff und mit den Leuten auf der Geschäftsstelle überzeugt er uns voll und ganz. Patrick ist ungemein fleissig und geht mit bestem Beispiel voran, dass in der aktuellen Situation jeder Angestellte des FC Aarau einen Mehraufwand betreiben muss.