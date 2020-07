Gibts für Aarau gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy den ersten Heimsieg unter Neo-Trainer Stephan Keller? Sichern Sie sich Tickets im Gewinnspiel!

Die Aargauer Zeitung verlost 5x2 Stehplatztickets für das Heimspiel des FC Aarau am kommenden Samstag 18. Juli gegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy (Anpfiff 18.15 Uhr).

So sind Sie dabei: Tippen Sie das Schlussresultat des heutigen FCA-Auswärtsspiels gegen den FC Vaduz. Schicken Sie Ihren Tipp mit Ihrem Namen und dem Namen Ihrer Begleitperson per Mail an regionalsport@chmedia.ch!

Einsendeschluss ist Dienstag 14. Juli 20.30 Uhr - zeitgleich mit dem Anpfiff der Partie FC Vaduz - FC Aarau. Sollten mehrere Teilnehmer das richtige Schlussresultat tippen, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück!