Der FC Aarau empfängt am kommenden Samstag den FC Wil im Brügglifeld. Nach der 5:1-Klatsche in Lausanne treffen die Aarauer nun auf das nächste Team an der Tabellenspitze. Angepfiffen wird die Partie um 19 Uhr. Die «Aargauer Zeitung» verlost für das Spiel gegen Wil 14 Mal 2 Stehplatz-Tickets.