Kilian Pagliuca sagt es, als er mit dick einbandagiertem Oberschenkel zum Bus humpelt. Beiläufig, als sei es das Normalste der Welt: «Ich werde Wohlen verlassen. In der nächsten Saison spiele ich mit dem FC Zürich in der Super League.»

Klar, Pagliuca «gehört» dem designierten Aufsteiger, der FC Wohlen hat ihn bis Saisonende ausgeliehen. Doch für einen, der bis dato noch keine Stricke zerrissen hat im Profigeschäft, sind das forsche Töne.

Man sagt, ein Jahr im Stahlbad der Challenge League ist okay, zwei sind besser. Das sieht auch Wohlen-Trainer Francesco Gabriele so, der kurz vor Pagliucas Ankündigung sagt: «Kilian ist ein grosses Talent, aber ein sensibler Typ. Ich rate ihm, noch ein Jahr in Wohlen zu bleiben und weiter daran zu lernen, die Emotionen zu kanalisieren.»

Auf und Ab

Doch für Pagliuca steht an diesem Nachmittag fest: «Wohlen ist bald Vergangenheit, ich gehe zurück zum FCZ.» Vielleicht ist der 20-Jährige auch ein wenig getrieben von seinen Gefühlen. Denn die letzten Monate waren ein stetes Auf und Ab für den Stürmer.

Zum ersten Mal auf dem Radar der Öffentlichkeit tauchte Pagliuca auf, als er am 4. Dezember 2016 im Derby gegen Aarau erst ein- und 30 Minuten später wieder ausgewechselt wurde. Mit Tränen in den Augen verliess er den Platz. Diese Szenen führten dazu, dass man Gabriele absurderweise mangelndes Feingefühl mit einem jungen Spieler vorwarf.

«Alles übertrieben. Eine Woche später war das Thema nach einem Gespräch unter Männern erledigt», erinnert sich Gabriele. In der Folge erhielt Pagliuca zwar immer wieder seine Einsätze, doch stets stand ihm Janko Pacar im Sturmzentrum vor der Sonne. Bis sich dieser vor gut zwei Wochen im Heimspiel gegen Xamax das Kreuzband riss. Pacars Pech war Pagliucas Chance. Und diese nutzte er: Im ersten Spiel gegen Winterthur (2:1) markierte er ein Tor und einen Assist, was ihn zum Matchwinner machte.

Keine Risiken mehr

Diese Bezeichnung verdient er auch nach dem gestrigen Spiel gegen Le Mont. War es doch Pagliuca, der in der starken zweiten Halbzeit der Wohler erst den durch Schultz verwandelten Freistoss zum 1:1 herausholte und kurz darauf nach herrlichem Doppelpass mit Castroman den Siegtreffer besorgte.

Doch dann die 74. Minute: Mitten im Sprint drosselt Pagliuca das Tempo, fasst sich an den linken Oberschenkel und geht zu Boden. Sofort ist klar: Muskelverletzung. Zerrung oder gar ein Faserriss? Die nächsten Tage werden es zeigen. Pagliuca jedenfalls ist sicher: «Das wars für mich in dieser Saison, ich riskiere nichts mehr.»

Seitenhieb gegen den Trainer

Was für ein Pech für ihn, der zuletzt so aufblühte und in den verbleibenden Spielen noch viele Argumente für die nächste Saison beim FCZ hätte sammeln können. So aber war der Auftritt gegen Le Mont ziemlich sicher Pagliucas letzter im Wohlen-Dress. Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Francesco Gabriele kann sich Pagliuca trotzdem nicht verkneifen: «Lange habe ich nicht gespielt. Jetzt habe ich Vertrauen bekommen und man hat gesehen, zu was das führte.»Aha – ist da bei der einen Partei doch etwas hängen geblieben?

Wie auch immer – der FC Wohlen hat bekanntlich grössere Probleme als die Befindlichkeiten eines aufstrebenden Jungstürmers. Es geht um den Verbleib im Profifussball, der nach der Einreichung des Baugesuchs für eine neue Flutlichtanlage im Heimstadion Niedermatten wahrscheinlicher als auch schon ist. Die Planungen für das nächste Kapitel des Wohler Fussballmärchens sind angelaufen. Nur: Mit Trainer Francesco Gabriele (32 Punkte in 26 Spielen) hat noch niemand über die Zukunft gesprochen ...