Die Aarauer hatten zu Beginn der Partie Mühe. Allerdings fanden sie nach zehn Minuten in die Partie und erhöhten den Druck auf Wil. Rossini brachte den FCA nach 24 Minuten verdient in Führung. Dank einer starken Defensivarbeit in der zweiten Halbzeit sicherte sich der FCA die drei Punkte und versüsste damit die Vertragsverlängerung von Cheftrainer Rahmen.