Geschäftsführer-Wechsel bei der FC Aarau AG: Roland Baumgartner übernimmt ab 2020

Der Verwaltungsrat der FC Aarau AG hat Roland Baumgartner zum neuen Geschäftsführer des Aargauer Spitzenfussballclubs bestimmt. Das gibt der FCA am Mittwoch in einer Medienmitteilung bekannt.

Der 55-jährige Medienmanager aus Baden Rütihof war während 29 Jahren in verschiedenen Funktionen bei den AZ Medien tätig, unter anderem als Geschäftsführer der beiden Privatradios Radio Argovia und Radio 24. Vor zwei Jahren hat sich Baumgartner selbständig gemacht und berät mit seiner neu gegründeten ANROB Consulting GmbH Unternehmen aus der Radio Branche wie auch generell kleine und mittlere Unternehmen.



Roland Baumgartner: «Mit dem FC Aarau bin ich nun seit fast dreissig Jahren eng verbunden. Dies aufgrund meiner Tätigkeit bei Radio Argovia als Haupt- und Premiumsponsor des FC Aarau und aufgrund meiner Arbeit seit 10 Jahren als Vorstandsmitglied der Sponsorenvereinigung <CLUB 100>. Ich kenne dadurch die Herausforderungen gut. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und das FCA-Team, welches seit vielen Jahren in einem schwierigen, fordernden Umfeld einen hervorragenden Job macht.»



Roland Baumgartner wird die Verantwortung für die Geschäftsführung des FCA offiziell am 1. Januar 2020 übernehmen. Sein Vorgänger Robert Kamer ist seit dem Jahr 2007 für die FC Aarau AG tätig und wird dem Unternehmen bis zur Generalversammlung im Sommer 2020 weiterhin beratend zur Verfügung stehen. Sein Rücktritt erfolgt aus Altersgründen.

