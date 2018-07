Das Glück bleibt auch im Torabschluss verwehrt. Oder ist es Unvermögen? Varol Tasar, der in der Vorbereitung noch nach Belieben traf, vergibt in der ersten halben Stunde gleich zwei Riesenchancen.

In die gleiche Kategorie fällt nach Schneuwlys Traumflanke der Kopfball von Norman Peyretti – wieder nichts. Bis zum Spielende wird der FC Aarau 21 Schüsse abgegeben haben. Das Problem: Keiner führt zum Torerfolg. Captain Gianluca Frontinos Kommentar nach Spielschluss: «Viel Aufwand, kein Ertrag.»

Woran der FC Aarau arbeiten muss

Was Effizienz bedeutet und wie wichtig sie ist, das zeigen die Gäste aus Genf: In den 96 Minuten bis zum Schlusspfiff geben sie vier Schüsse aufs Tor von Aarau-Goalie Steven Deana ab, die Hälfte ist drin. Die zwei Tore gründen nicht einmal auf herausgespielten Chancen. Es sind zwei brillante Weitschüsse von Christopher Routis und Sébastien Wüthrich, ermöglicht durch saudumme Ballverluste von Obexer und Frontino.

Aus Aarauer Sicht kommt Servette an diesem Abend zu einem billigen Sieg. Nicht wie vielleicht erwartet Konter, sondern Eigenfehler führen zu den Gegentoren. Nach dem 0:2 stellen die Genfer ihre ohnehin geringen Offensivbemühungen komplett ein, überlassen dem Gegner den Ball und zwei Drittel des Spielfeldes. Das ist zwar minimalistisch, aber natürlich legal und gegen die geladenen Aarauer das perfekte Rezept.

Dass Servette so aufgetreten ist, hat nicht überrascht: Das ist eine eingespielte Mannschaft mit starken Individualisten, die nüchtern das Ziel verfolgt, das in der vergangenen Saison verpasst wurde: Aufstieg in die Super League. Mit Alain Geiger hat Servette einen Trainer geholt, der auf schönes Spiel pfeift – Hauptsache, das Resultat stimmt.

Der FCA muss effizienter werden

Gerissenheit erstickt Euphorie – der erste Vergleich zwischen den neben Lausanne meistgenannten Aufstiegsanwärtern Servette und Aarau geht an die Genfer. Das kann beim nächsten Aufeinandertreffen anders sein. Das Potenzial, jeden Gegner zu schlagen, hat die Mannschaft von Patrick Rahmen zweifellos.

In erster Linie muss der FC Aarau effizienter werden: Wenn er auch in den nächsten Spielen so offensiv auftritt wie gegen die Genfer, muss er für Siege mehr als ein Tor erzielen. Mit dieser Ausrichtung und mit dieser schwerfälligen Dreierabwehr wird Aarau selten bis nie Spiele ohne Gegentor beenden.