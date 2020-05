Generalversammlung verschoben: So läuft der stille Machtwechsel beim FC Aarau

Der Verwaltungsrat der FC Aarau AG hat entschieden, die geplante Generalversammlung vom 26. Mai 2020 aufgrund der ausserordentlichen Situation auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Es ist vorgesehen, dass der Anlass am 21. September 2020 (um 19:00 Uhr) im Gasthof zum Schützen in Aarau nachgeholt wird. Dennoch werden die bisherigen VR-Mitglieder Alfred Schmid (Präsident) und Roger Geissberger (Co-Vizepräsident) wie bereits vor einem Jahr angekündigt per 26. Mai 2020 von ihren Ämtern zurücktreten. Dieser Schritt erfolgt, um die seit längerer Zeit auf den ursprünglichen GV-Termin geplante Übergabe sicherzustellen und der zukünftigen Führung ab diesem Termin den vollen Handlungsspielraum in der ausserordentlichen Situation rund um COVID-19 zu ermöglichen. Beide sollen zu einem späteren Zeitpunkt für ihre langjährigen Verdienste rund um den FC Aarau gewürdigt werden.

In der Übergangszeit werden die Geschäfte interimistisch vom aktuellen Co-Vizepräsident Philipp Bonorand geleitet. Er wird sich an der kommenden Generalversammlung - als Nachfolger von Alfred Schmid - zur Wahl als VR-Präsident der FC Aarau AG stellen. Zudem wird Nico Barazetti (CEO Lagerhäuser Aarau) für einen Sitz im Verwaltungsrat kandidieren. Alle bisherigen VR-Mitglieder - namentlich Karl Oldani, Kurt Sandmeier, Rudolf Vogt und Peter Zubler - waren bereits im Vorjahr für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren bestätigt worden.