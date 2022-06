Generalversammlung FC Aarau: An der GV wird ein kleiner Verlust ausgewiesen und ein Meisterspieler neu in den Verwaltungsrat gewählt An seiner 19. ordentlichen Generalversammlung wies der FC Aarau für das Geschäftsjahr einen Verlust von 172'558 Franken aus. Der 52-jährige David Bader, 1993 als Verteidiger Schweizer Meister mit dem FCA, wurde von den Aktionären neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Philipp Bonorand, der VR-Präsident des FC Aarau, musste der GV einen kleinen Verlust ausweisen (Aarau, 16.06.2022) Urs Lindt / freshfocus

Nach drei Jahren wurde die GV des FC Aarau wieder in Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt. 2020 und 2021 war dies wegen Corona nicht möglich gewesen. In einem gewohnten Rahmen fand die GV gleichwohl auch 2022 nicht statt. Diesmal lud der Verein nämlich auf das Brügglifeld ein. Die Aktionäre sassen auf der Haupttribüne, der Verwaltungsrat nahm in der ersten Reihe Platz. Präsident Philipp Bonorand stand vorne zwischen zwei grossen Screens und führte durch die Versammlung.

Der Rahmen war zwar ungewohnt, mitgeteilt wurde aber wenig Neues. Es war bekannt, dass der FC Aarau ein zweites Mal hintereinander einen Verlust hat schreiben müssen. Im Geschäftsjahr 2021 belief sich dieser auf 172’558 Franken und war damit etwas tiefer als im Jahr zuvor. «Wir sind auch im zweiten Corona-Jahr mit einem blauen Auge davongekommen», hatte Bonorand schon in der Vorwoche gesagt. Die Punkte auf der Traktandenliste konnten rassig und ohne Diskussionen abgearbeitet werden. Nach rund 45 Minuten war die GV durch, und die Aktionäre konnten bei Bratwurst und Bier zum gemütlichen Teil übergehen.

Mehr Ertrag dank Bundesbeitrag

In der Erfolgsrechnung stachen Mehreinnahmen aus dem Spielbetrieb von fast 70 Prozent ins Auge. Diese Einnahmen (insgesamt 1,33 Millionen Franken) blieben zwar tief, weil die Spiele auf dem Brügglifeld wegen Corona auch im Frühjahr 2021 entweder unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder vor maximal 100 Zuschauern hatten stattfinden müssen. Kompensiert wurde der Einnahmeverlust 2021 aber durch den Bundesbeitrag («A-fonds-perdu-Beitrag») in Höhe von 503’000 Franken.

Diesen Mehreinnahmen steht ein um rund 15 Prozent grösserer Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr gegenüber. Es war indes nicht so, dass die Mannschaft des FCA plötzlich viel teurer war als 2020. Die höheren Personalkosten erklären sich zum grössten Teil mit dem Wegfall der Kurzarbeitsentschädigung. Das Eigenkapital wuchs dank der Kapitalerhöhung von 400’000 Franken, welche an der GV vor einem Jahr beschlossen und im Herbst realisiert wurde, auf 2,24 Millionen Franken.

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde David Bader. Der 52-Jährige absolvierte zwischen 1989 und 2001 über 270 Spiele für den FC Aarau. Beruflich führt Bader zusammen mit seinem Bruder in Langenthal das Familienunternehmen «Bader AG Büro Design».