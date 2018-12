Nach den Siegen gegen Wil, Chiasso, Rapperswil und Schaffhausen bleibt der FC Aarau dank des Unentschiedens gegen Lausanne im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Nachfolgend drei Erkenntnisse aus dem 2:2 gegen den spielstarken Aufstiegsanwärter aus dem Waadtland.

Erkenntnis eins

Marco Schneuwly mit Ladehemmung: Der 33-jährige Mittelstürmer scheint das Tore schiessen verlernt zu haben. Seine Bilanz beim FC Aarau ist ernüchternd: Neun Spiele, null Tore! Schneuwly läuft und läuft und läuft, Schneuwly fightet, Schneuwly geht in die Zweikämpfe, aber vor dem Tor ist Ende Feuer. Was ist los mit dem früheren Goalgetter? Was ist los mit dem Mann, der mit seinen früheren Klubs Thun, YB und Luzern in 22 Spielen gegen Aarau 13 Tore erzielt hat? Beim 2:2 gegen Lausanne gelang ihm immerhin die erste Torvorlage. Schneuwly bereitete das zweite Aarauer Tor von Goran Karanovic vor. Trifft er am Freitag im Heimspiel gegen Vaduz?