Erst seit etwas mehr als zwei Monaten ist er in Suhr zu Hause. Schon jetzt mit ganzem Herzen. Nicht nur aus sporttechnischer Sicht, sondern auch, weil er seither einer der über 10'000 Einwohner der Gemeinde ist. Zusammen mit Ehefrau Tanja, Sohn Lazar und Malteser-Hündin Masa ist er am 1. Juni von Bern nach Suhr umgezogen. Mit gutem Grund: Schliesslich hat Marjanac im vergangenen Winter beim HSC Suhr Aarau einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Er ist stolz. Stolz, ein Suhrer zu sein. Und er will hier beim HSC Suhr Aarau unbedingt seine Spuren hinterlassen. Die Rede ist von Dragan Marjanac. Der gebürtige Serbe ist der neue HSC-Torhüter – und das zeigt er gerne. Zum Fototermin erscheint der 33-Jährige in modisch zerrissenen Jeans-Shorts und – unaufgefordert – im roten Polo-Shirt seines neuen Klubs. Damit verkörpert er die Formulierung des ersten Abschnitts des HSC-Leitbildes in Perfektion: «Ich bin leidenschaftlich. Ich zeige mein Engagement und stehe zum HSC Suhr Aarau», heisst es da. Genau das macht Marjanac ohne Wenn und Aber.

Solch langfristige Verträge sind im Schweizer Handball eher unüblich, zumal für einen 33-Jährigen. Doch Marjanac ist für den HSC ein Glücksfall: Seit Jahren ist er einer der besten Torhüter der Liga. Er identifiziert sich voll und ganz mit seinem Arbeitgeber. Das zeigt sich nicht nur am selbstverständlichen Auftreten im Klub-Polo-Shirt, sondern auch darin, dass er dem BSV Bern Muri trotz Angeboten aus der Bundesliga während sieben Jahren treu geblieben ist. «Jetzt war es an der Zeit für eine Luftveränderung. Ich brauchte eine neue Herausforderung», begründet Marjanac seinen Wechsel. Beim HSC trainiert er ausserdem den Torhüternachwuchs.

Ideale Lage der Wohnung

Die kleine Familie hat sich in Suhr schon gut eingelebt. Dank den täglichen Spaziergängen mit Hündin Masa kennen sie die Umgebung bereits bestens. «Wir fühlen uns sehr wohl hier», sagt Marjanac. Sie wohnen in der früheren Wohnung von Mihailo Radovanvoic, der den HSC im vergangenen Winter verlassen hat. «Das ist eine ideale Lage.» 200 Meter beträgt sein Arbeitsweg zur HSC-Trainingshalle Hofstattmatten. Und auch der Kindergarten ist ganz in der Nähe. Das ist für den 190 Zentimeter grossen und 92 Kilogramm schweren Hünen als Familienmensch sehr wichtig. Kommende Woche steht der erste Kindergartentag von Lazar auf dem Programm. Ein neuer Abschnitt im Leben des Vierjährigen beginnt.

Und weil dem so ist, planen die Marjanacs auch ihre ganz persönliche Zukunft langfristig in Suhr. «Lazar ist in der Schweiz geboren. Er soll hier zur Schule gehen und eine gute Ausbildung machen.» Eine Rückkehr in die Heimat nach Serbien ist auch für die Zeit nach Ablauf des Vertrags beim HSC im Sommer 2023 nicht geplant. «Wenn wir können, dann bleiben wir sicher hier in der Schweiz», sagt Marjanac.