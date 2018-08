David Keller vom Basel Running Club war mit einer Zeit von 32:55 Minuten über 10 km der Schnellste des Tages und durfte sich das gelbe Leadertrikot überziehen lassen. Schnellste Frau war in einer Zeit von 40:30 Minuten Anja Schwegler. Auf der Kurzdistanz von 5 km sicherte sich Tobias Heutschi als Schnellster das Leadertrikot. «Es herrschte eine super Stimmung. Der Auftakt ist gelungen, die Teilnehmerzahlen machen mich für eine Erstaustragung stolz. So darf es ruhig weitergehen», zeigt sich Projektleiterin Vera Heinrich sehr zufrieden.

Das Wetter und die Strecke auf dem Mutschellen präsentierten sich von bester Seite, die rund 250 Teilnehmer kamen in den vollen Genuss eines herrlichen Abendlaufes. Die Strecke war aufgrund des Höhenprofils eine Herausforderung.

Nach dem Auftakt in Mutschellen findet am kommenden Mittwoch, 22. August, die Königsetappe in der kantonalen Hauptstadt Aarau statt. Start und Ziel wird im Leichtathletikstadion Schachen sein.

