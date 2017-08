Der Führungstreffer durch den pfeilschnellen Sidy Dieng war die logische Folge dieser Anfangsphase. Der Schwarzafrikaner mit französischer Nationalität war bis vor zwei Jah­ren Fuss­ballprofi – darunter auch in der 2. portugiesischen Division und in der französi­schen N1 – gewesen und überforderte mit seiner Antrittsschnelligkeit zu Beginn der Partie die Badener Defensivreihen.

Pausenrede wirkte

Doch Baden-Trainer Thomas Jent muss in der Pause die richtigen Worte gefunden haben. Dies bestätigte nach Abpfiff auch Dreifachtorschütze Teichmann. „Der Trainer wies uns an, aggressiver in die Zweikämpfe zu gehen und vor allem höher zu stehen“, so der einstige Nachwuchs-Internationale. Und in der Tat: Die zweiten 45 Minuten hatten, aus Aargauer Sicht, nichts mit der ersten Hälfte zu tun. Der FCB griff die Basler früh an, drängte sie in die eigene Platzhälfte zurück – und die beiden Tore, wiewohl vom Elfmeterpunkt aus er­zielt, waren die logische Folge dieser starken Reaktion.

„Uns unterliefen defensiv gravierende Fehler; dazu war Baden läuferisch überlegen, was mich nicht erstaunt, denn sie begannen am 23. Juni mit dem Training, wir am 7. Juli. Und ein Grossteil meiner Spieler weilte bis vor einer Woche noch im Urlaub… wie kann man da ein positives Resultat erwarten?“, monierte Black-Stars-Trainer Samir Tabakovic nach Abpfiff.