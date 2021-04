Gegen GC: HSC Suhr Aarau will sich kleinen Final erkämpfen Der HSC Suhr Aarau empfängt am Donnerstag im Fernsehspiel ab 19.15 Uhr GC Amicitia Zürich. Die Aargauer wollen auf Rang 3, mindestens aber das Heimrecht für die Playoffs absichern.

HSC-Trainer Misha Kaufmann. Marc Schumacher / freshfocus

Nach dem überzeugenden und diskussionslosen Auswärtssieg in Basel spielt der HSC heute Donnerstag zum zweitletzten Mal in der regulären Saison vor den Playoffs. Die Partie wurde auf Donnerstag vorverschoben, weil sie live im Schweizer Fenster des deutschen Senders «Sport 1» übertragen wird. Anpfiff in der – erneut leeren – Schachenhalle ist um 19.15 Uhr.

Schielen auf Platz drei

Die Suhrer liegen momentan auf dem vierten Tabellenrang. In der Partie gegen GC Amicitia wollen sich die Aargauer eine optimale Ausgangslage erschaffen, damit sie in der abschliessenden Partie gegen Kriens am nächsten Donnerstag im direkten Duell mit den Innerschweizern um den dritten Tabellenrang kämpfen können. Für den letzten Gegner RTV Basel wie auch für die Zürcher ist es die letzte Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren und damit den Ligaerhalt auf direktem Weg sicherzustellen. Bei den Baslern war von dieser brisanten Ausgangslage jedoch wenig zu sehen, zu souverän traten die Suhrer auf. «Das war über weite Strecken gut von uns», macht Suhrs Trainer Misha Kaufmann auf Unterstatement. Sie liessen mit ihrer eingespielten 5:1-Abwehr den Bebbis wenig Raum und im Angriff machten sie kaum Fehler, so dass die Partie bereits vor dem Seitenwechsel entschieden war.

Anderes Kaliber

Die Hoppers haben über den Jahreswechsel nochmals deutlich nachjustiert und gleich drei Spieler mit Bundesligaerfahrung verpflichtet. Zwar sind sie mittlerweile mit starken Individualisten besetzt, überzeugen jedoch noch nicht im Kollektiv als Mannschaft. «Sie schaffen es noch nicht, ihr Potential abzurufen», hat er den nächsten Gegner analysiert, ja seziert. «Aber wir wissen, wie wir angreifen wollen und wie wir verteidigen», ergänzt er augenzwinkernd. Kaufmann erwartet jedoch eine heisse Partie. Suhr schielt nach wie vor auf den dritten Rang, will sich aber auf jeden Fall für die Playoffs das Heimrecht sichern. Dabei nicht mithelfen können werden Lukas Laube und Sergio Muggli, Captain Tim Aufdenblatten ist nach seiner Fussverletzung noch angeschlagen und fraglich. Trotzdem ist die Favoritenrolle klar verteilt und die Partie für beide Teams wegweisend.