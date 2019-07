Zehnder freut sich ungemein, dass die Rhein-Neckar Löwen für den Test in der Schachenhalle gastieren. «Eine solche Gelegenheit ist selten. Es ist sehr schön, dass wir die Chance erhalten, so eine Partie zu erleben.» Wie sein Trainer will aber auch das aufstrebende Talent weit mehr als einfach nur ein gutes Erlebnis: «Von diesem Gegner können wir unglaublich viel lernen. Nur schon dabei, all den Top-Spielern wie Andy Schmid zuzuschauen, sammeln wir enorm viele Erfahrungen.»

Kommt hinzu, dass sich der HSC auf eine tolle Ambiance freuen kann. Die rund 1500 Tickets für die Partie waren nach dem Vorverkaufsstart im März innert 20 Minuten praktisch ausverkauft gewesen.

«Dieses Kräftemessen mit den Löwen ist sehr interessant für uns. So können wir einmal sehen, wie gut das, was wir in den letzten vergangenen Jahren aufgebaut haben, auf diesem Level funktioniert, wo wir wirklich stehen. Natürlich ist ein Testspiel keine 100-prozentige Referenz, aber es liefert doch Anhaltspunkte.»

Es steht ein Trainingslager in Tschechien an

Seine Vorbereitung setzt der HSC am Freitag mit einem Testspiel gegen GC Amicitia, bei dem die Aargauer auch zum Saisonstart am 1. September zu Gast sein werden, fort. Am kommenden Wochenende reisen Aufendblatten und Co. für ein einwöchiges Trainingslager ins tschechische Pilsen, wo unter anderem ein Vorbereitungsturnier auf dem Programm steht.

Zuerst liegt der Fokus jetzt aber bei den Löwen. Jeder Spieler dürfte noch motivierter sein, seine Bestleistung abzurufen, die Grenzen auszuloten. «Aber», betont Aufdenblatten, «es ist wichtig, dass wir die Partie gegen diese Top-Mannschaft auch geniessen.»