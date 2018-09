Phuu! Nach sechs Spieltagen sieht das, mit dem man sich beim FC Aarau zufriedengibt, so aus: Niederlage gegen eine Mannschaft, die erst die zweite Saison im Profifussball bestreitet und in der Halbprofis mitspielen. Am Samstagabend haben die Aarauer am oberen Zürichsee vier Torchancen, drei davon in der zehnminütigen Schlussoffensive nach Edmond Ramadanis Anschlusstor zum 1:2.

Natürlich war der Auftritt eine Verbesserung. Aber auf welchem Level? Trainer Patrick Rahmen sagt selber: «Was wir vor einer Woche gegen Chiasso gezeigt haben, hatte mit Fussball nicht viel zu tun.» Nach dem Schlusspfiff in Rapperswil-Jona sagt er: «Wir haben endlich wieder Fussball gespielt. In der ersten Halbzeit habe ich einen guten FC Aarau gesehen.» «Gut» bedeutet in dem Fall: Eine nennenswerte Torchance und optische Überlegenheit gegen einen tief stehenden Gegner, bei dem notabene einige Spieler unter der Woche einem normalen Beruf nachgehen.

Wembley-Szene zum Schluss

Zur Verteidigung Rahmens sei gesagt: Direkt nach dem Schlusspfiff ist er noch emotionalisiert vom Powerplay seiner Mannschaft in der Schlussviertelstunde. Dieses hätte aus FCA-Sicht beinahe zum Ausgleichstreffer geführt. Als Mickael Almeida in der 80. Minute abzog und der Ball von der Latte nach unten prallte, hatten die Aarauer den Torjubel schon auf den Lippen. Doch der Schiedsrichter entschied in dieser «Wembley-Szene» spontan auf Weiterspielen und nicht auf Tor für den FCA. Zu Recht, wie sich beim Betrachten der TV-Bilder herausstellte – der Ball landete vor der Torlinie.

Man kann es aber auch so sehen: Vor Ramadanis Anschlusstreffer, der die Schlussoffensive einläutete, machten die Aarauer erneut einen besorgniserregenden Eindruck. Als Reaktion auf das 0:2 von Aldin Turkes – entstanden durch einen umstrittenen Penaltypfiff nach einer Grätsche von Jäckle gegen Shabani – war bei den Spielern kein Aufbäumen und keine Wut über den erneuten Wirkungstreffer auszumachen.