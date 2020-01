Gastgeber, Aufsteiger, Europameister: Die Landhockeyspieler setzen der Heim-EM die Krone auf

Dass das Team an der Heim-EM den Titel holen würde, darauf deutet trotz Favoritenrolle am Anfang des Tages allerdings wenig hin. Der Weg zur Krönung? Alles andere als ein Zuckerschlecken. «Wir mussten bis zur letzten Sekunde alles geben. Es hätte immer wieder auf die andere Seite kippen können», sagt Marco Michel, Spieler des HC Rotweiss Wettingen. Nachdem sein Team sich am Samstag für den Aufstiegspool qualifiziert und sich einen 3:2-Sieg gegen die dort wartenden Weissrussen erkämpft hatte, ist am frühen Sonntagnachmittag deren Zeit gekommen.

Ausgerechnet der Solothurner Pascal Knabenhans ist es, der den schnell folgenden Anschlusstreffer zu verantworten hat. Kurz vor dem Abpfiff schiebt die Nummer 17 den Ball ins Tor. Effizient, selbstbewusst, abgebrüht. An der Mannschaft gezweifelt hat auch Michel nie. «Ich habe von Anfang an gewusst, dass wir es schaffen können. Wie die Zuschauer uns getragen haben, war genial», sagt der Routinier.

So geht auch der alles entscheidende Treffer im letzten Viertel zur Hälfte auf das Konto des Publikums. Dieses kriegt auch nach der Siegerehrung kaum genug von seiner Mannschaft. Organisator, Aufsteiger und Europameister- die Schweiz hat an diesem späten Nachmittag auf einmal mehrere Rollen. Gefeiert und genossen wird letztlich jede einzelne.

Die stolzen Aufsteigerjungs

Gerade Trainer Christoph Elste könnte auf seine Aufsteigerjungs wohl stolzer nicht sein. «Ein Grossteil der Spieler begleite ich seit ungefähr sieben Jahren, kenne viele aus den Jugendmannschaften. Über die ganze Saison hinweg haben sie eine riesige Entwicklung gezeigt», sagt er.

Auch Michel zeigt sich ob des wichtigen Titels begeistert. «Es ist schön, dass wir so ein enges Spiel auch mal für uns entscheiden. Das ist ein riesengrosser Druck, der jetzt abgefallen ist», sagt er. Dass seine Mannschaft den Organisatoren und den Fans etwas zurückgeben konnte, sieht er als grösstes Glück an.

Doch nicht immer wird sein Team vom Heimvorteil profitieren können. Zusammen mit dem zweitplatzierten Weissrussland geht es für die siegreichen Schweizer ab in die A-Klasse. Zu den ganz Grossen. Der Traum von den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles rückt auf einmal näher. Nachdem sich die Spieler von Queen und dem obligaten «We are the Champions» haben feiern lassen, erklingen auf einmal die Pet Shop Boys. «Go West, where the skies are blue» singen sie.

Noch ist der Himmel für die Schweizer voller bunter Konfetti. Doch ob sie auch herausfinden werden, wie sich die olympische Luft anfühlt, wird sich in den nächsten paar Spielzeiten zeigen. Dann, wenn die Schweiz hoffentlich die Rolle spielen kann, die ihr am besten steht: Die des strahlenden Siegers.