Nach drei Jahren trennte sich der FC Aarau von Simon Enzler – nicht ohne Nebengeräusche: Am Freitag kommts zum Direktduell

Drei Saisons lang stand Simon Enzler im Tor des FC Aarau. Er war ein sicherer Rückhalt. Jetzt steht er beim FC Schaffhausen unter Vertrag und will seinem Ex-Klub am Freitag in die Suppe spucken. Und: Der FC Baden trifft auf das Phänomen FC Wil.