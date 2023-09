Fussball-Talk Aarau-Trainer Alex Frei gelobt vor dem Cup-Hit gegen Winti eine bessere Leistung und sagt, was ihm Unglück bringt Der FC Aarau trifft am Sonntag im Cup auf den FC Winterthur, den Ex-Klub von Alex Frei. Dort an der Seitenlinie steht mit Patrick Rahmen der ehemalige Aarau-Trainer. Zeit für eine Spezialsendung des «Fussball-Talks» – mit den beiden Protagonisten.

Alex Frei und Patrick Rahmen im «Fussball-Talk». Video: Tele M1

Sie sind beide Basler, die beide schon ihren Herzensklub gecoacht haben und am Sonntag mit ihren aktuellen Teams im Cup aufeinandertreffen: Alex Frei und Patrick Rahmen. Damit aber nicht genug. Beide sind auch schon beim jeweiligen Gegner an der Seitenlinie gestanden, was die Brisanz in diesem Duell zusätzlich erhöht.

Vor der Partie am Sonntag geben sich die beiden Trainer die Ehre und sind zu Gast im «Fussball-Talk».

Beide Trainer sagen, dass sie sich über das Los einerseits freuen, andererseits aber lieber auf einen einfacheren Gegner getroffen wären. Aarau-Trainer Frei sagt, dass man es sich sowieso nicht aussuchen könne und irgendwann sowieso gegen ein Team aus der Super League spielen müsse. Winterthur-Coach Rahmen pflichtet dem bei und sagt, er wisse, dass ihm uns seiner Equipe ein schwieriges Auswärtsspiel bevorstehe.

Privat sind die beiden nicht befreundet, was wohl mit dem Altersunterschied zusammenhängen dürfte, sagt Alex Frei. Auch eine Solidarität untereinander aufgrund ihrer jeweiligen Entlassung beim FC Basel gibt es nicht, sagt Rahmen. Man respektiert sich als Trainerkollegen und pflegt ein gutes Verhältnis. «Wir gehen aber nicht zusammen in die Ferien», sagt Frei.

Einen Tipp zum Spiel lassen sich die beiden Trainer indes nicht entlocken. Frei hat eine klare Haltung dazu und sagt: «Ich tippe nicht, das bringt meiner Erfahrung nach Unglück.» Aber er verspricht Besserung gegenüber der Partie gegen Stade Nyonnais vor der Nati-Pause. Frei sagt: «Was ich versprechen kann, ist, dass der FC Aarau einen anderen Auftritt an den Tag legen wird als gegen Nyon.»

Und auch Rahmen will sich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, mit welchem Resultat seine Mannschaft obsiegen wird. «Aber wir kommen als Oberklassiger hierher, wir sind in der Favoritenrolle, das wissen wir.» Es werde ein Spiel auf Augenhöhe geben, vermutet Rahmen und er will auch wissen, dass sich der FC Aarau steigert nach der Niederlage gegen den Westschweizer Aufsteiger zuhause.