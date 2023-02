Fussball Der FC Baden überbrückt das spielfreie Wochenende mit einem Kantersieg gegen den FC Wettingen Gemischte Gefühle beim FC Baden nach dem Konkurs des FC Chiasso und einem klaren Sieg im Test gegen Wettingen. Als nächstes wartet nun Leader Luzern auf das Team von Trainer Winsauer.

Badens Patrick Muff (rechts) lief nach seiner langwierigen Verletzung im Testspiel gegen Wettingen wieder auf. Alexander Wagner

Kaum hat die zweite Saisonhälfte für die Fussballer des FC Baden begonnen, da geniessen sie schon wieder ein freies Wochenende. Möglich macht das der FC Chiasso, der sich finanziell übernommen hat und im Januar Konkurs anmelden musste. Bereits im Dezember war den Tessinern definitiv das Geld ausgegangen, doch plötzlich tauchten Amerikaner als mögliche neue Besitzer und Investoren auf.

Nur Geld floss von der American Sport Asset Company Limited nie, die Amerikaner liessen sich auch nicht blicken und so kam das endgültige Aus für den FC Chiasso vor gut zwei Wochen.

Ganz ungelegen kam die Pause nicht

So bleibt den Badenern die weiteste Reise in der Promotion League erspart. Damit können sie gut leben, weniger damit, dass die drei Punkte, die sie mit dem Sieg im Heimspiel eingefahren hatten, gestrichen wurden. Dieses Thema hat Trainer Michael Winsauer inzwischen abgehakt. «Ganz ungelegen kommt mir die Pause nun aber nicht, obwohl wir gerne im Rhythmus geblieben wären», sagt er. Allerdings plagten sich zuletzt einige Spieler mit Verletzungen und Krankheiten herum. «Es musste wohl genauso sein», findet Winsauer.

Immerhin durften die gesunden Spieler statt des Trainings am Freitag zu einem Test gegen den FC Wettingen ran. Mit 8:0 (1:0) fegten die Badener den Gegner vom Platz. Allerdings sind die Wettinger in der Vorbereitung noch nicht so weit, am Samstag rückten sie ins Trainingslager ein. «In der ersten Halbzeit waren wir zu wenig konsequent, liessen viele Chancen liegen, die zweite Halbzeit war gut, so war es ein gelungener Test», erklärt Winsauer. Und schliesslich seien Spiele zwischen Baden und Wettingen immer speziell, da spiele der Klassenunterschied keine so grosse Rolle.

Zwei Rückkehrer im Team

Mit dabei beim Test waren auch zwei alte Bekannte und ein lange Zeit verletzter Spieler. Torhüter Gabriele D’Ovidio, Mittelfeldspieler Michael Schär und Abwehrmann Patrick Muff. D’Ovidio war nach einem kurzen Abstecher zu Langenthal zuletzt vereinslos, Schär kehrte von einer halbjährigen Weltreise zurück, Muff hatte sich die Bänder gerissen.

Weiter geht’s nun am Samstag, 4. März, um 16 Uhr wieder im eigenen Stadion gegen den Spitzenreiter, den Nachwuchs des FC Luzern.