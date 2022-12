Fussball Finalissima wird zur Dernière: Steigt der FC Muri in die 1. Liga auf? Der FC Muri kann am Samstag mit einem Unentschieden gegen Dietikon den Aufstieg in die 1. Liga perfekt machen. In der Finalissima sind Emotionen auf vielen Ebenen vorprogrammiert. «Eine Riesensache für uns! Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel», sagt Präsident und Spieler Michael Stadelmann.

Szene aus dem Hinspiel, als Dietikon den FC Muri 1:0 schlug. Ruedi Burkart

«Wenn es gut läuft, ist am letzten Spieltag noch alles offen», sagte Michael Stadelmann schon im März vor dem Rückrundenstart der 2. Liga inter, Gruppe 5. Der FC-Muri-Präsident und Spieler der ersten Mannschaft freute sich schon Monate im Voraus auf dieses letzte Saisonspiel gegen Dietikon. Klar ist heute: Es ist gut gelaufen. Tatsächlich kommt es am Samstag, 18 Uhr, auf dem Sportplatz Brühl in Muri zur Finalissima gegen den Direktkonkurrenten. Schon ein Remis genügt und der FC Muri, der einen Punkt vor Dietikon liegt, würde in die 1. Liga aufsteigen. «Eine Riesensache für uns! Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel», sagt Stadelmann und ist überzeugt: «Wenn wir unsere Qualitäten abrufen können, unsere Leistung bringen, dann werden wir gewinnen.»

Unweigerlich wirft man vor diesem Showdown einen Blick auf das Hinspiel der beiden Teams, als der FC Muri personell geschwächt vor der Winterpause in Dietikon 0:1 verloren hatte. Ab der 55. Minute spielten die Freiämter mit einem Mann weniger – und waren trotzdem spielbestimmend. «Da hätten wir sicher ein Unentschieden verdient gehabt.»

Noch eine Szene aus dem Hinspiel, als Dietikon den FC Muri 1:0 schlug. Ruedi Burkart

Ohnehin lässt sich rückblickend über das eine oder andere Spiel debattieren, ob dieses anstehende Nervenspiel zum Abschluss der Saison noch nötig wäre. «Grundsätzlich hätten wir wohl alle im Verein eine solche Ausgangslage vor dem Rückrundenstart sofort unterschrieben. Klar könnte man nun den verpassten Punkten nachtrauern. Aber jedes Team gibt im Verlauf einer Saison Punkte ab. Wichtig ist, dass man in der Endabrechnung einen Punkt mehr auf dem Konto hat», sagt Stadelmann, der darauf hinweist, dass Konkurrent Dietikon etwa gegen Wangen, mit drei Punkten abgeschlagen Letzter, patzte. Und schliesslich hätten sie Glück und Pech in etwa gleichermassen beansprucht. Stadelmann: «Wir haben in Klingnau mit Pech 1:2 verloren, in Grenchen dagegen mit Glück 1:0 gewonnen. Im Grossen und Ganzen war es eine starke Rückrunde. Das Ziel war immer, dass wir unter den ersten Fünf spielen. Jetzt spielen wir um den Aufstieg, das ist ein grosser Erfolg.»

Ein Aufstieg würde im Verein nichts verändern

Beim FC Muri hätte ein Aufstieg nicht viele Veränderungen zur Folge. «Die Mannschaft wird grösstenteils zusammenbleiben. Und es ist auch nicht so, dass wir mit einem Aufstieg plötzlich ein Riesenbudget zur Verfügung hätten. Das können wir uns nicht leisten. Wir bleiben ein Dorfverein und es ist uns wichtig, dass es dem Verein gut geht. Wir haben eine grosse Juniorenabteilung, wir haben ein Frauenteam und andere Aktivmannschaften. Da liegt unser Fokus drauf», sagt der Präsident.

Und dennoch geht es bei dieser Finalissima gegen Dietikon um viel. Emotionen werden rund um das Aufstiegsduell auf vielen Ebenen im Spiel sein, schliesslich bildet die bedeutende Partie zugleich das Ende des Naturrasens auf dem Hauptplatz. Am Montag beginnen die Bauarbeiten für den längst erwarteten Kunstrasen. Schwingt Wehmut mit? «Ich muss ehrlich gestehen: Ich als Fussballer der alten Schule spiele lieber auf Naturrasen. Aber der Kunstrasen bringt so viele Vorteile mit sich, dass ich mich sehr darauf freue», sagt Stadelmann.

Vor allem in den kälteren Tagen wird der FC Muri für die Trainings nicht mehr auf andere Plätze ausweichen müssen. Eigentlich wäre der Baustart bereits auf Anfang Woche angesetzt gewesen, doch Stadelmann setzte sich erfolgreich und dank viel Goodwill aller involvierten Parteien für eine Verschiebung um eine Woche auf kommenden Montag ein, damit die Finalissima als grosses Fest vor heimischer Kulisse ausgetragen werden kann.

Präsident und Spieler der ersten Mannschaft: Michael Stadelmann beendet mit bald 34 Jahren seine Aktivkarriere. zvg

Mit Last-Minute-Tor Einzug in die Hauptrunde des Schweizer Cups geschafft

Für Michael Stadelmann wird der Finalissima-Tag besonders speziell. Der bald 34-Jährige beendet mit dem Spitzenkampf seine Aktivkarriere – und sagt schmunzelnd: «Es ist Zeit geworden. Es schmerzt irgendwie immer etwas: der Fuss, die Achillessehne, das Knie, der Rücken. Aber schlussendlich habe ich mich immer wieder auf den Platz gequält, weil es mit dieser Mannschaft einfach unglaublich viel Spass macht.» Nicht zuletzt auch deshalb blickt Stadelmann zuversichtlich Richtung Wochenende:

«Noch selten hatten wir einen so grossen Teamgeist in der Mannschaft wie in dieser Saison. Das macht uns stark.»

Einen Vorgeschmack auf ein tolles Fussballfest erlebten Stadelmann und Co bereits am Mittwochabend vor einer Woche: Dank eines Last-Minute-Treffers von Michael Hohl gegen Hergiswil zieht der FC Muri in die Hauptrunde des Schweizer Cups ein und darf nach dem Cupfest gegen St. Gallen im September 2018 wiederum auf einen grossen Gegner hoffen. Selbstvertrauen für das grosse Aufstiegsspiel. Beste Voraussetzungen also, dass auch noch dieses letzte Saisonspiel «gut läuft».