Fussball FC Baden verliert 1:3 gegen Stade Nyonnais – Das Geburtstagsgeschenk für Präsident Heinz Gassmann bleibt aus Nach der Winterpause startet die Badener Fussballer trotz guter Leistung mit einer Niederlage in die Meisterschaft.

Kein Glück zum Saisonstart: Der FC Baden kämpfte mit Herzblut gegen den FC Stade Nyonnais und verlor. Hier im Bild Dejan Jakovljevic. Alexander Wagner

Es war fast wie vor einem Jahr. Die Badener Fussballfans freuten sich auf die zweite Saisonhälfte und verliessen nach dem 1:3 gegen Stade Nyonnais enttäuscht das Stadion Esp. Wie schon im vergangenen Jahr verpatzten die Badener den Auftakt nach der Winterpause und überliessen den Gästen die drei Punkte. Doch das war auch schon die einzige Parallele zum Vorjahr.

Völlig von der Rolle präsentierte sich damals das Team, ging praktisch ohne Gegenwehr sang- und klanglos gegen den St.Galler Nachwuchs 0:4 unter. Diesmal aber zeigten die Badener einen engagierten Auftritt, spielten teilweise ganz hervorragenden Fussball, scheiterten aber immer wieder beim Abschluss.

Und so litten die Badener Fans unter den 733 Zuschauern im Esp bis zur letzten Sekunde. Fast hätte die Mannschaft den 0:2-Rückstand noch aufgeholt, Zentimeter fehlten nur zum Ausgleich. Doch es sollte nicht sein.

Stürmer Chris Teichmann fehlte gegen die starke Abwehr

«Alle warten sehnsüchtig darauf, dass es wieder losgeht», hatte Trainer Michael Winsauer vor der Partie gesagt, der personell bis auf den abwesenden Chris Teichmann aus dem Vollen schöpfen konnte. Allerdings hätte wohl gerade Teichmann, der schnelle und technisch starke Stürmer, gegen die nicht so sattelfeste Abwehr der Waadtländer gutgetan.

Das Badener Goal sah den Ball zu oft: Die Abwehr kommt zu spät. Goalie Marvin Huebel, Stefano Cirelli, Cedric Franek und Fabio Capone (von links). Alexander Wagner

Die Freude, wieder zu spielen, war zu spüren. Mit Herzblut trat die Mannschaft auf, mit viel Willen, ihrem Präsidenten einen schönen Geburtstag zu bescheren. Heinz Gassmann war nicht einmal im Stadion, verfolgte aber gespannt aus der Ferne in Thailand per Internetstream die Partie, die für ihn kurz vor Mitternacht endete.

Und er liess sich seine Ferien nicht verderben. «So schnell leide ich nicht», teilte er mit: «Ich war froh, das Spiel über RED zu verfolgen. Baden hätte in Hälfte eins gegen starkes Nyon klar vorlegen müssen. Der Anschlusstreffer kam leider zu spät, ein Unentschieden wäre mehr als verdient gewesen.»

Schlecht war tatsächlich nur das Resultat. Ansonsten zeigte die Mannschaft eine tadellose Leistung. Wie auch der Fanklub, der zunächst mit einem grossen Transparent das «Kollektiv» forderte, was das Team umsetzte. Und dann feuerte «die Kurve» ihre Mannschaft lautstark bis zum Schlusspfiff an.

Es folgt ein Testspiel gegen Wettingen

Weiter geht es am Samstag, 4. März, um 16 Uhr wieder im eigenen Stadion gegen den Spitzenreiter, den Nachwuchs des FC Luzern. Die geplante Reise am Samstag nach Chiasso fällt wegen der Pleite der Tessiner bekanntlich aus. Dafür testet der FC Baden am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr gegen den FC Wettingen. Für Winsauer ist das eine gute Gelegenheit, dass die Mannschaft im Rhythmus bleibt. Und Spiele gegen den FC Wettingen sind trotz des Klassenunterschieds immer ein gewisser Gradmesser.