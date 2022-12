Fussball Ein 2:2 in der Finalissima gegen Dietikon reicht: Der FC Muri steigt in die 1. Liga auf Dank Treffern von Noaim Bayazi (6.) und Michael Hohl (11.) holten die Freiämter am Samstagabend in der 26. und letzten Runde der 2. Liga inter den entscheidenden Punkt. Künftig spielt das Team von Trainer Piu Nascimento in der 1. Liga.

Exklusiv für Abonnenten

So jubeln Aufsteiger: Die Spieler von Muri feiern ihren grossen Erfolg. Marc Schumacher/freshfocus

Am Schluss wurde es noch einmal ganz heiss. Im Stadion Brühl lief vor 900 begeisterten Zuschauern bereits die Nachspielzeit, als Dietikons Joker Mamadou Sylla statt den Siegtreffer für die Limmattaler zu erzielen den Ball ans Gehäuse setzte. Kurz darauf war die Partie zu Ende – und die Partynacht zu Muri nahm ihren Anfang. Muris Trainer Piu Nascimento meinte nach dem Schlusspfiff freudenstrahlend:

«Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Aber wir nehmen den einen Punkt natürlich auch. Ich gratuliere dem Team zum Aufstieg.»

Jetzt freue man sich auf 1.-Liga-Derbys gegen Nachbar FC Wohlen.

Zum Spielverlauf: Erstaunlicherweise und erfreulich für die erwartungsfrohen Zuschauer starteten beide Teams mit offenem Visier in die alles entscheidende Partie. Die ersten Minuten gehörten den Gastgebern, die nach sechs Minuten bereits den vierten Eckball treten durften. Das taten sie mit Erfolg: Noaim Bayazi eröffnete mit gütiger Mithilfe von FCD-Keeper Inaner das Skore – 1:0 für Muri.

Sekunden nach dem Wiederanspiel stand Muri-Goalie Hofer im Brennpunkt. Er konnte eine scheinbar ungefährliche Situation nicht klären, vermochte den Ball, wohl auch, weil er von der tief stehenden Sonne geblendet war, nicht festhalten. Und so traf FCD-Stürmer Hezel zum 1:1-Ausgleich. Nur vier Minuten später das nächste Tor – und wieder gab Dietikons Goalie Inaner eine unglückliche Figur ab. Muri-Topskorer Hohl traf mit einem Heber von der Mitte der eigenen Platzhälfte über den weit vor seinem Kasten postierten FCD-Hüter hinweg zum 2:1.

Verschnaufen war aber auch nach dem dritten Treffer der Partie nicht angesagt. Nun waren es die Dietiker, die das Spiel mit Vehemenz an sich rissen. Die Gäste realisierten, dass die Defensive der Murianer alles andere als sattelfest war. Einen ersten Versuch von Hasani wehrte FCM-Keeper Hofer noch in Corner. In der 26. Minute fiel der Ausgleich zum 2:2 doch. Dietikons Kunstschütze Mollet traf in seinem letzten Spiel für die Limmattaler mit einem Freistoss aus gut und gerne 25 Metern, FCM-Hüter Hofer – erneut von der tief stehenden Sonne geblendet – liess den Ball hinter die Linie fallen.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Dietiker mit jeder Minute mehr das Spieldiktat. Phasenweise standen mit Ausnahme von FCD-Keeper Inaner alle Akteure in der Spielhälfte der Murianer. Mit viel Einsatz und auch mit ein wenig Glück liess der FC Muri kein Gegentor mehr zu und sicherte sich mit dem 2:2-Remis den Aufstieg in die 1. Liga.

Dass FCM-Topskorer Michael Hohl in der Nachspielzeit nach seiner zweiten Verwarnung innert 12 Minuten vom Schiedsrichter vorzeitig vom Platz gestellt wurde, war am Samstagabend nicht mehr als eine Randnotiz.