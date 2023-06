Wohlen Zum ersten Mal getrennt: Wie für dieses musikalische Zwillingsduo nach der Matura ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Für Jana und Nora Bürger aus Anglikon endet in diesen Tagen die Zeit als Kantonsschülerinnen in Wohlen. Nach den Sommerferien werden sie ihr Musikstudium beginnen. Und das erstmals seit dem Kindergarten nicht in derselben Klasse – ja nicht einmal derselben Stadt.