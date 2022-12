Fussball Der FC Baden steht vor der Entscheidung um den Aufstieg: «Wir dürfen uns nicht provozieren lassen» Erstligist FC Baden ist im Kampf um den Aufstieg in der Finalrunde angekommen. Dort wartet nun mit dem FC Paradiso ein besonders unbequemer Gegner.

Daniele Romano (vorne) und sein FC Baden sehnen sich schon lange nach einem Aufstieg. Gelingt dieser nun im achten Anlauf? Alexander Wagner

Es ist die Woche der Entscheidung für den FC Baden: Am Mittwoch startet im Stadion Esp (20 Uhr) die Finalrunde gegen den FC Paradiso, am Samstag folgt das Rückspiel im Tessin. Für Trainer Ranko Jakovljevic ist bereits im Voraus klar, dass seine Spieler in diesem Aufstiegsduell einen besonders kühlen Kopf bewahren müssen.

Entsprechend gab es nach dem Sieg am letzten Samstag gegen GC U21 auch keine grossen Feiern. «Ein Grossteil der Mannschaft ging schon bald nach Hause. Wir wissen, dass wir erst das Minimalziel erreicht haben. Ein paar Spieler fuhren noch nach Würenlingen, um dort die 2. Mannschaft zu unterstützen. Diese befindet sich derweil ebenfalls im Aufstiegskampf», sagt der Trainer.

Herger und Weilenmann fallen aus

Nur vier Tage nach der überstandenen Reifeprüfung im Esp steht der Aargauer Erstligist nun erneut vor heimischer Kulisse im Einsatz. Fehlen wird dabei Stürmer Roman Herger, der sich am Samstag an der Schulter verletzt hat: «Wenn bei ihm kein Wunder passiert, wird er nicht spielen können. Er weiss noch nicht genau, was es ist, aber die Schmerzen sind gross. Er kann nicht richtig trainieren.»

Fabio Capone kam bereits im ersten Spiel gegen GC U21 zum Zug. Alexander Wagner

Herger wird Jakovljevic durch Fabio ­Capone ersetzen. Der 24-jährige Italiener spielte bereits am letzten Samstag während rund 60 Minuten und sorgte dabei mit seiner Technik und seiner Schnelligkeit für grosse Tor­gefahr.

Schwer wiegt ausserdem weiterhin der Ausfall von Yves Weilenmann, der sich im zweitletzten Spiel der Saison die Bänder im Fussgelenk angerissen hat. Der Trainer hofft, dass der Aussenverteidiger beim Rückspiel einsatzbereit ist: «Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler. Gleichwertig kann ich ihn nicht ersetzen. Bei ihm müssen wir derzeit von Tag zu Tag schauen, wie es sich entwickelt. Momentan hat er noch Mühe mit Richtungswechseln.»

FC Paradiso: Ein Paradies für Routiniers

Aber auch ohne Weilenmann und Herger ist sich der Badener Coach sicher: Seine Mannschaft muss sich gegen den FC Paradiso nicht verstecken, auch wenn die Bilanz in dieser Saison mit einer 1:2-Niederlage und einem 0:0-Unentschieden nicht rosig aussieht: «Wir haben nun eine andere Ausgangslage. Bei der Niederlage im letzten Herbst hatten wir bereits sieben Punkte Vorsprung an der Spitze. Da sind wir dann etwas eingebrochen, weil uns der Biss verloren ging. Das Unentschieden in der letzten Runde war da schon eher ein Gradmesser. Beide Teams wollten den 1. Platz, wir waren dabei dominanter und hatten die besseren Chancen. Das macht uns Mut.»

Trainer Ranko Jakovljevic ist mit den Stärken des FC Paradiso vertraut. Martin Meienberger

Mit Paradiso wartet eine physische Mannschaft auf den FC Baden. Kein Vergleich zum vorherigen Gegner in der Aufstiegsrunde: «Gegen GC mussten wir uns auf viel Ausdauer und Schnelligkeit gefasst machen. Nun kommt ein Team, das Grösse, Masse und viel Erfahrung mit sich bringt. Nebenbei treten sie auch aggressiver und provokativer auf dem Feld auf.»

Was die Routine anbelangt, ist Paradiso tatsächlich ein Paradies für gestandene Fussballer: In der Wertung der «U21 Trophy» stehen die Tessiner auf dem letzten Platz aller Erstligisten. Lediglich zwei Spieler unter 21 wurden eingesetzt. Insgesamt 184 Minuten durften sie absolvieren.

Goalietalent Marvin Hübel: Einer von sieben eingesetzten U21-Spieler beim FC Baden. Martin Meienberger / freshfocus

Zum Vergleich: Der FC Baden hat sieben Spieler eingesetzt, die insgesamt 2371 Spielminuten absolvieren durften. Doch Fakt ist auch: Die Luganesi haben nicht nur viel Routine, sondern auch viel Qualität im Kader. Offensivakteure wie Andreas Beccio, Genc Krasniqi oder Salvatore Guarino sind ehemalige Challenge-League-Spieler, Spielmacher Nikola Milosavljevic durfte auch schon in der Super League ran.

Jakovljevic wünscht sich Unterstützung aus dem gesamten Kanton

Sorgen macht sich Jakovljevic deshalb aber keine. Was die individuelle Qualität anbelangt, sieht er sein Team auf Augenhöhe mit dem Gegner. «Zuletzt hat man gesehen, dass meine Spieler an sich und ihre Fähigkeiten glauben. Wichtig ist, dass wir uns nicht provozieren lassen und uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren.»

1250 Zuschauer waren im Stadion Esp am vergangenen Samstag anwesend. Martin Meienberger

Nebenbei wünscht sich der Badener Coach, dass seine Spieler im Esp erneut zahlreichen Support erhalten. «Eine solche Kulisse wie zuletzt gegen GC U21, das hilft auch der Mannschaft. Nun stehen uns die zwei wichtigsten Spiele der Saison ­bevor. Ich hoffe, dass wir bei unserem Heimspiel auf die Unterstützung aus dem gesamten Kanton zählen können.»