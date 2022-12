Fussball Das Schicksal meint es gut: Braucht der FC Aarau Schützenhilfe, bekommt er sie auch Vor dem letzten Spieltag liebäugelt man im Brügglifeld mit den Aufstiegsspielen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Auf die Mithilfe der Konkurrenz konnte sich der FC Aarau stets verlassen.

Exklusiv für Abonnenten

Der Weg in die Barrage: Aarau (im Bild Balaj und Rrudhani) muss heute Abend gegen Stade Lausanne-Ouchy gewinnen und gleichzeitig auf eine Thuner Niederlage in Wil hoffen. Marc Schumacher / freshfocus

Nie war der FC Aarau in dieser Saison Zweiter. Schafft er nun am letzten Spieltag den Sprung auf den Barrage-Platz?

Dafür braucht es im vierten Anlauf und nach bisher drei Unentschieden den ersten Saisonsieg gegen Stade Lausanne-Ouchy. Gleichzeitig darf Thun, die beste Auswärtsmannschaft, in Wil nicht punkten – für die Ostschweizer geht es um nichts mehr.

Eine «Mission impossible»? Nun – seit 1981 stand der FC Aarau schon einige Male vor einer solchen Ausgangslage: Man war am letzten Spieltag angewiesen auf das Resultat in einem anderen Stadion, meistens ging es dabei um die Verhinderung des Abstiegs. Verrückt: Jedes Mal hatte das Schicksal ein Einsehen mit den Aarauern. Auch heute Abend?

1992: Vom Fast-Absteiger zum Schweizer Meister

Ausriss aus dem "Aargauer Tagblatt" nach dem Klassenerhalt des FC Aarau im Jahr 1992. Zvg

Im Fernduell kämpfen Aarau und Yverdon um einen Platz im Oberhaus: Der FCA schlägt Locarno mit 1:0, ist für die Rettung aber auf eine Niederlage Yverdons gegen Basel angewiesen. Und tatsächlich: Zwei Tore von André Sitek im Waadtland besiegeln das Schicksal zugunsten des FCA. Ein Jahr später wird Aarau sensationell Schweizer Meister.

1999: Ein Geldköfferli als Motivationsspritze für Carouge

Die Aarauer begraben Doppeltorschütze Roumen Ivanov unter sich: Dank des 2:1-Sieges gegen Yverdon und der gleichzeitigen Pleite von Sion gegen Carouge bleibt der FCA in der Nationalliga A. Michele Limina / KEYSTONE

2:1 gewinnt Aarau am letzten Spieltag gegen Yverdon. Der Sieg ist nur etwas wert, wenn gleichzeitig Carouge Sion besiegt. Carouge, für das es um nichts mehr geht. Sion, das noch gegen den Abstieg kämpft. Doch die Walliser werden von angestachelten Genfern überrannt – angestachelt durch ein Geldköfferli aus dem Kanton Aargau.

2000: Dieses Mal geht der Dank ins Wallis

Der damalige FCZ-Trainer Gilbert Gress jubelt über den 1:0-Sieg gegen Aarau am letzten Spieltag. Trotz der Niederlage bleiben die Aarauer im Oberhaus. Steffen Schmidt / KEYSTONE

Scheinbar komfortabel liegen die Aarauer vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor dem Abstiegsplatz. Doch dann verlieren sie 0:1 beim FC Zürich (im Bild dessen Trainer Gilbert Gress). Den Klassenerhalt darf der FCA im Letzigrund dennoch feiern, weil Bellinzona in Sion nicht über ein 2:2 hinauskommt. Ein Sieg der Tessiner hätte den FCA-Abstieg bedeutet.

2002: Die wundersame Rettung am grünen Tisch

Ivan Benito beweint mit den Fans den Abstieg - kurz darauf kommt es doch noch zum Happy End. Daniela Zumbrunnen / Aargauer Zeitung

Tränen im Brügglifeld: Trotz 2:1-Sieg am letzten Spieltag gegen Xamax steigt der FC Aarau wegen der schlechteren Tordifferenz sportlich ab. Doch dann die wundersame Wende am grünen Tisch: Lugano, Lausanne und Sion erhalten vom Verband keine Lizenz. Aarau, Delémont und Luzern profitieren und bleiben in der (damals noch) Nationalliga A.

2005: Zum Glück verliert Schaffhausen noch deutlicher

Trotz Niederlage in Zürich freuen sich die Aarauer Inler, Bieli und Schenker (v.l.) am letzten Spieltag über den Klassenerhalt. Walter Bieri / KEYSTONE

Punktgleich und mit der gleichen Tordifferenz gehen Aarau und Schaffhausen in den letzten Spieltag: Wer muss in die Barrage gegen Vaduz? Aarau muss beim FC Zürich ran und verliert 0:2. Zum Glück nicht höher: Denn weil Schaffhausen gegen YB 1:4 untergeht, müssen die Munotstädter wegen der schlechteren Tordifferenz in die Barrage.

2006: Ein 0:0 gegen GC, das ins Auge hätte gehen können

Sven Christ, heutiger FCA-Nachwuchschef, bejubelt auf dem Rücken von Tcheutchoua den Klassenerhalt - der Mithilfe der Konkurrenz sei Dank. Steffen Schmidt / KEYSTONE

Vor dem letzten Spieltag ist Aarau Siebter, hat aber nur zwei Punkte Vorsprung auf Rang 10 und die schlechtere Tordifferenz als die drei Teams hinter sich. Das 0:0 gegen GC ist an sich zwar aller Ehren wert, doch nur weil Xamax, Schaffhausen und Yverdon verlieren, bleibt der FC Aarau auch nach dem letzten Spieltag vor diesem Trio auf Rang 7.

2007: Aarau klinisch tot – da kommt Gilbert Gress

Die Fans haben den Glauben an den Ligaerhalt trotz zwischenzeitlich miserabler Ausgangslage nie verloren. Sigi Tischler / KEYSTONE

Nach 33 von 36 Spieltagen ist Aarau gefühlt abgestiegen. Die Installation von Ulknudel Gilbert Gress wirkt wie ein schlechter Scherz: Doch dann gibts aus drei Spielen fünf Punkte; am letzten Spieltag spielt Aarau 1:1 gegen St. Gallen und hievt sich dank der Niederlage des FC Schaffhausen in Thun in die Barrage. Dort gelingt die Rettung gegen Bellinzona.

2012: Torflut im Fernduell mit Bellinzona

Sandro Burki (Mitte) und Shkelzen Gashi (rechts) jubeln: Dank des 7:0 gegen Carouge gehts in die Barrage gegen Sion. Christian Boss

Aarau oder Bellinzona – welcher Challenge -League-Klub schafft es in die Barrage? Vor dem letzten Spieltag haben beide gleich viel Punkte und die gleiche Tordifferenz: Wer die letzte Partie höher gewinnt, geht in die Aufstiegsspiele. Es kommt zur Torflut: Bellinzona gewinnt gegen Wohlen «nur» 5:0, während Aarau Étoile Carouge mit 7:0 niederkantert.

Im FCA-Talk vor dem Barrage-Final fragen sich die AZ-Experten: Wie weit darf man gehen, um den Gegner des Direktkonkurrenten zu motivieren?