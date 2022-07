Fussball Cup-Auslosung: Der FC Aarau reist in den Thurgau, Muri zieht mit Winterthur ein Traumlos Am Montagmittag wurden die Begegnungen der 1. Runde des Schweizer Cups ausgelost. Während dem FCA ein machbares Los beschert wurde, trifft Erstligist Muri auf den Super-League-Aufsteiger.

Die Spieler des FC Muri dürfen sich freuen: Sie treffen im Schweizer Cup auf einen Super-League-Klub. Marc Schumacher / freshfocus / Marc Schumacher/

In der 1. Runde des Schweizer Cups trifft der FC Aarau auf den FC Bischofszell. Dies ergab die Auslosung vom Montagmittag. Die Thurgauer spielen in der 2. Liga.

Auch die Begegnungen weiterer Aargauer Vereine wurden am Montag ausgelost. Der amtierende Aargauer Cupsieger Sarmenstorf muss auswärts beim Drittligisten Affoltern am Albis ran. Erstligist FC Wohlen empfängt Ligakonkurrent Kreuzlingen, während dem FC Muri ein äusserst attraktives Los beschert wurde: Der Erstligist darf auf heimischen Rasen gegen den FC Winterthur, den diesjährigen Aufsteiger in die Super League, antreten.

Die Partien der 1. Runde werden zwischen dem 19. August und dem 21. August ausgetragen.