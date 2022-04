Challenge League Aarau-Stürmer Shkelqim Vladi fällt für das Spitzenspiel gegen Winterthur aus – wie gravierend ist seine Verletzung? Out wegen einer Muskelverletzung! Der FC Aarau muss am Freitagabend im Spitzenkampf gegen den FC Winterthur auf Shkelqim Vladi verzichten. Fällt der 21-Jährige gar länger aus?

Ausgewechselt wegen einer Muskel-Verletzung: FCA-Stürmer Vladi beim Spiel in Wil. Claudio Thoma / freshfocus

Shkelqim Vladi hat sich beim FC Aarau ziemlich schnell ziemlich gut eingelebt. Vier Tore und drei Assists erzielte der 21-jährige Stümer seit seinem Wechsel aufs Brügglifeld bereits. Nur in drei von bisher zehn Spielen für die Aarauer blieb Vladi ohne Torbeteiligung.

Es ist darum mehr als nur ein kleiner Schreckensmoment, als sich Vladi am letzten Freitag beim turbulenten 4:3-Sieg in Wil nach 67 Minuten auswechseln lassen muss. Vladi zog sich nach einem Schuss eine muskuläre Verletzung zu. Dies, nachdem die YB-Leihgabe in der ersten Hälfte zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte.

Wie viele Spiele verpasst Vladi?

Anruf darum bei Sportchef Sandro Burki. Wie schlimm ist die Verletzung von Vladi? So wirklich klar ist das noch nicht. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber Burki sagt: «Für das Spitzenspiel gegen Winterthur reicht es mit Sicherheit nicht. Da wird Vladi fehlen.»

Die Frage ist nun: Fällt einer der Lichtblicke der letzten Wochen länger aus? Und verpasst damit einen Grossteil der letzten acht Spiele? Es wäre für die Aarauer, wie auch für Vladi selbst, ein herber Rückschlag. Burki sagt: «Wir hoffen natürlich, dass es nicht so schlimm ist, haben aber schon einige Bedenken.»